Свердловский министр сбежал от прессы после встречи с бунтующими онкологами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, карлов андрей
Андрей Карлов слушал недовольных специалистов около двух часов — в актовом зале министерства Фото:

Глава свердловского минздрава Андрей Карлов отказался общаться с журналистами после закрытой встречи с коллективом онкодиспансера, ранее выступившим против главврача Бориса Мейлаха. Она длилась около двух часов, передает корреспондент URA.RU.

«Я вас уважаю и очень люблю. Вам спасибо за то, что вы акцентируете наше внимание», — сказал Карлов журналисту, направляясь в свой кабинет из актового зала.

Статья по теме
Медики устроили бунт в свердловском онкодиспансере

О массовом недовольстве медиков начальством агентство рассказало накануне. Свое обращение они направили Карлову и губернатору Евгению Куйвашеву. Врачи потребовали отставки главврача Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушает онкоцентр и ставит под угрозу здоровье и жизнь пациентов. В противном случае десятки высококлассных специалистов пригрозили положить заявления на стол. Подробнее — в материале URA.RU.

Мейлах руководит учреждением с 2022 года. На эту позицию он перешел с должности главврача Первоуральска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава свердловского минздрава Андрей Карлов отказался общаться с журналистами после закрытой встречи с коллективом онкодиспансера, ранее выступившим против главврача Бориса Мейлаха. Она длилась около двух часов, передает корреспондент URA.RU. «Я вас уважаю и очень люблю. Вам спасибо за то, что вы акцентируете наше внимание», — сказал Карлов журналисту, направляясь в свой кабинет из актового зала. О массовом недовольстве медиков начальством агентство рассказало накануне. Свое обращение они направили Карлову и губернатору Евгению Куйвашеву. Врачи потребовали отставки главврача Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушает онкоцентр и ставит под угрозу здоровье и жизнь пациентов. В противном случае десятки высококлассных специалистов пригрозили положить заявления на стол. Подробнее — в материале URA.RU. Мейлах руководит учреждением с 2022 года. На эту позицию он перешел с должности главврача Первоуральска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...