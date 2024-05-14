Свердловский министр сбежал от прессы после встречи с бунтующими онкологами

Андрей Карлов слушал недовольных специалистов около двух часов — в актовом зале министерства Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава свердловского минздрава Андрей Карлов отказался общаться с журналистами после закрытой встречи с коллективом онкодиспансера, ранее выступившим против главврача Бориса Мейлаха. Она длилась около двух часов, передает корреспондент URA.RU.

«Я вас уважаю и очень люблю. Вам спасибо за то, что вы акцентируете наше внимание», — сказал Карлов журналисту, направляясь в свой кабинет из актового зала.

О массовом недовольстве медиков начальством агентство рассказало накануне. Свое обращение они направили Карлову и губернатору Евгению Куйвашеву. Врачи потребовали отставки главврача Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушает онкоцентр и ставит под угрозу здоровье и жизнь пациентов. В противном случае десятки высококлассных специалистов пригрозили положить заявления на стол. Подробнее — в материале URA.RU.

Мейлах руководит учреждением с 2022 года. На эту позицию он перешел с должности главврача Первоуральска.