Стало известно, от чего умер Максим Кононенко

Максим Кононенко умер в возрасте 53 лет
Журналист Максим Кононенко умер из-за сильного кровотечения, согласно предварительной информации. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Предварительная причина смерти Максима Кононенко — сильное кровотечение из-за расширения вен пищевода. Журналисту стало плохо вечером 13 мая дома в поселке Мосрентген», — говорится в канале. Отмечается, что сын журналиста вызвал скорую, когда тот уже был желтого цвета. Медикам не удалось спасти мужчину.
О смерти Кононенко ранее сообщила его жена. Журналист ушел из жизни в возрасте 53 лет.
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