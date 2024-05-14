14 мая 2024

Стало известно, от чего умер Максим Кононенко

Mash: журналист Кононенко умер из-за сильного кровотечения
© Служба новостей «URA.RU»
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Марафон "Ночь выборов - 2017". Москва, кононенко максим
Максим Кононенко умер в возрасте 53 лет Фото:

Журналист Максим Кононенко умер из-за сильного кровотечения, согласно предварительной информации. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Предварительная причина смерти Максима Кононенко — сильное кровотечение из-за расширения вен пищевода. Журналисту стало плохо вечером 13 мая дома в поселке Мосрентген», — говорится в канале. Отмечается, что сын журналиста вызвал скорую, когда тот уже был желтого цвета. Медикам не удалось спасти мужчину.

О смерти Кононенко ранее сообщила его жена. Журналист ушел из жизни в возрасте 53 лет.

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Журналист Максим Кононенко умер из-за сильного кровотечения, согласно предварительной информации. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Предварительная причина смерти Максима Кононенко — сильное кровотечение из-за расширения вен пищевода. Журналисту стало плохо вечером 13 мая дома в поселке Мосрентген», — говорится в канале. Отмечается, что сын журналиста вызвал скорую, когда тот уже был желтого цвета. Медикам не удалось спасти мужчину. О смерти Кононенко ранее сообщила его жена. Журналист ушел из жизни в возрасте 53 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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