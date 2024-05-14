Стало известно, от чего умер Максим Кононенко

Mash: журналист Кононенко умер из-за сильного кровотечения

14 мая 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Максим Кононенко умер в возрасте 53 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналист Максим Кононенко умер из-за сильного кровотечения, согласно предварительной информации. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Предварительная причина смерти Максима Кононенко — сильное кровотечение из-за расширения вен пищевода. Журналисту стало плохо вечером 13 мая дома в поселке Мосрентген», — говорится в канале. Отмечается, что сын журналиста вызвал скорую, когда тот уже был желтого цвета. Медикам не удалось спасти мужчину. О смерти Кононенко ранее сообщила его жена. Журналист ушел из жизни в возрасте 53 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Максим Кононенко умер из-за сильного кровотечения, согласно предварительной информации. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Предварительная причина смерти Максима Кононенко — сильное кровотечение из-за расширения вен пищевода. Журналисту стало плохо вечером 13 мая дома в поселке Мосрентген», — говорится в канале. Отмечается, что сын журналиста вызвал скорую, когда тот уже был желтого цвета. Медикам не удалось спасти мужчину. О смерти Кононенко ранее сообщила его жена. Журналист ушел из жизни в возрасте 53 лет.