Путин утвердил новый состав правительства

Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ранее Госдума утвердила предложенные ей кандидатуры 10 вице-премьеров. 14 мая нижняя палата парламента рассмотрела и утвердила 16 кандидатур на должности министров РФ.
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