14 мая 2024

Путин утвердил новый состав правительства

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее Госдума утвердила предложенные ей кандидатуры 10 вице-премьеров. 14 мая нижняя палата парламента рассмотрела и утвердила 16 кандидатур на должности министров РФ.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля. Ранее Госдума утвердила предложенные ей кандидатуры 10 вице-премьеров. 14 мая нижняя палата парламента рассмотрела и утвердила 16 кандидатур на должности министров РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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