Путин утвердил новый состав правительства

14 мая 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля. Ранее Госдума утвердила предложенные ей кандидатуры 10 вице-премьеров. 14 мая нижняя палата парламента рассмотрела и утвердила 16 кандидатур на должности министров РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля. Ранее Госдума утвердила предложенные ей кандидатуры 10 вице-премьеров. 14 мая нижняя палата парламента рассмотрела и утвердила 16 кандидатур на должности министров РФ.