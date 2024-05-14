14 мая 2024

Путин подписал указы о составе нового кабинета министров

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин утвердил кабмин и вице-премьеров своим указом (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым назначены вице-премьеры и министры в составе нового правительства. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

«Президент РФ Путин утвердил своими указами состав нового кабинета министров. Он также подписал указы о назначениях вице-премьеров правительства», — указано на сайте.

Президент назначил вице-премьеров

  • Дениса Мантурова — первым вице-премьером;
  • Виталия Савельева — вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;
  • Дмитрия Патрушева — вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию;
  • Александра Новака — вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
  • Дмитрия Григоренко — вице-премьером и руководителем аппарата правительства, курирует финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику;
  • Дмитрия Чернышенко — вице-премьером, курирует науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;
  • Татьяну Голикову — вице-премьером, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
  • Марата Хуснуллина — вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие;
  • Алексея Оверчука — вице-премьером, ответственным за международные вопросы;
  • Юрия Трутнева — вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

Новые члены кабинета министров

  • Роман Старовойт — министр транспорта;
  • Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;
  • Сергей Цивилев — министр энергетики;
  • Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
  • Михаил Дегтярев — министр спорта.

Сохранили должности в правительстве

  • Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;
  • Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;
  • Сергей Кравцов — министр просвещения;
  • Ольга Любимова — министр культуры;
  • Максим Решетников — министр экономического развития;
  • Антон Силуанов — министр финансов;
  • Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
  • Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;
  • Валерий Фальков — министр образования и науки;
  • Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
  • Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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Президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым назначены вице-премьеры и министры в составе нового правительства. Информация об этом опубликована на сайте Кремля. «Президент РФ Путин утвердил своими указами состав нового кабинета министров. Он также подписал указы о назначениях вице-премьеров правительства», — указано на сайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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