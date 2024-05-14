Путин подписал указы о составе нового кабинета министров

Путин утвердил кабмин и вице-премьеров своим указом (архивное фото)
Президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым назначены вице-премьеры и министры в составе нового правительства. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
«Президент РФ Путин утвердил своими указами состав нового кабинета министров. Он также подписал указы о назначениях вице-премьеров правительства», — указано на сайте.
Президент назначил вице-премьеров
- Дениса Мантурова — первым вице-премьером;
- Виталия Савельева — вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;
- Дмитрия Патрушева — вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию;
- Александра Новака — вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
- Дмитрия Григоренко — вице-премьером и руководителем аппарата правительства, курирует финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику;
- Дмитрия Чернышенко — вице-премьером, курирует науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;
- Татьяну Голикову — вице-премьером, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
- Марата Хуснуллина — вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие;
- Алексея Оверчука — вице-премьером, ответственным за международные вопросы;
- Юрия Трутнева — вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
Новые члены кабинета министров
- Роман Старовойт — министр транспорта;
- Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;
- Сергей Цивилев — министр энергетики;
- Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
- Михаил Дегтярев — министр спорта.
Сохранили должности в правительстве
- Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;
- Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;
- Сергей Кравцов — министр просвещения;
- Ольга Любимова — министр культуры;
- Максим Решетников — министр экономического развития;
- Антон Силуанов — министр финансов;
- Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
- Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;
- Валерий Фальков — министр образования и науки;
- Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
- Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
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