Путин подписал указы о составе нового кабинета министров

15 мая 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

Путин утвердил кабмин и вице-премьеров своим указом (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым назначены вице-премьеры и министры в составе нового правительства. Информация об этом опубликована на сайте Кремля. «Президент РФ Путин утвердил своими указами состав нового кабинета министров. Он также подписал указы о назначениях вице-премьеров правительства», — указано на сайте. Президент назначил вице-премьеров Дениса Мантурова — первым вице-премьером;

Виталия Савельева — вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;

Дмитрия Патрушева — вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию;

Александра Новака — вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;

Дмитрия Григоренко — вице-премьером и руководителем аппарата правительства, курирует финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику;

Дмитрия Чернышенко — вице-премьером, курирует науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;

Татьяну Голикову — вице-премьером, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;

Марата Хуснуллина — вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие;

Алексея Оверчука — вице-премьером, ответственным за международные вопросы;

Юрия Трутнева — вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Новые члены кабинета министров Роман Старовойт — министр транспорта;

Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;

Сергей Цивилев — министр энергетики;

Оксана Лут — министр сельского хозяйства;

Михаил Дегтярев — министр спорта. Сохранили должности в правительстве Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;

Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;

Сергей Кравцов — министр просвещения;

Ольга Любимова — министр культуры;

Максим Решетников — министр экономического развития;

Антон Силуанов — министр финансов;

Михаил Мурашко — министр здравоохранения;

Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;

Валерий Фальков — министр образования и науки;

Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым назначены вице-премьеры и министры в составе нового правительства. Информация об этом опубликована на сайте Кремля. «Президент РФ Путин утвердил своими указами состав нового кабинета министров. Он также подписал указы о назначениях вице-премьеров правительства», — указано на сайте.