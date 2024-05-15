В РФ введут стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ

15 мая 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Эксперты отнеслись хорошо к этой инициативе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России может быть введен новый стандарт, ограничивающий максимальную долю расходов на услуги ЖКХ в доходах граждан. По предложению законодателей, для одиноких пенсионеров и семей с многими детьми эта доля не должна превышать 10%, в то время как для остальных категорий граждан предлагается установить лимит в 15%. Такой законопроект внесет в Госдуму глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «В Госдуме предлагают установить по всей стране единый федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на ЖКХ — для одиноких пенсионеров и многодетных семей он не должен превышать 10%, а для остальных граждан — 15%», — говорится в материале «Известий». Законопроект о новом стандарте доли расходов на ЖКХ призван устранить дисбаланс между регионами, где существуют различия в этом показателе. Эксперты с одобрением относятся к инициативе как к шагу к обеспечению социальной защищенности, но предостерегают от возможного ухудшения финансового состояния коммунальной сферы из-за уменьшения денежных поступлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России может быть введен новый стандарт, ограничивающий максимальную долю расходов на услуги ЖКХ в доходах граждан. По предложению законодателей, для одиноких пенсионеров и семей с многими детьми эта доля не должна превышать 10%, в то время как для остальных категорий граждан предлагается установить лимит в 15%. Такой законопроект внесет в Госдуму глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «В Госдуме предлагают установить по всей стране единый федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на ЖКХ — для одиноких пенсионеров и многодетных семей он не должен превышать 10%, а для остальных граждан — 15%», — говорится в материале «Известий». Законопроект о новом стандарте доли расходов на ЖКХ призван устранить дисбаланс между регионами, где существуют различия в этом показателе. Эксперты с одобрением относятся к инициативе как к шагу к обеспечению социальной защищенности, но предостерегают от возможного ухудшения финансового состояния коммунальной сферы из-за уменьшения денежных поступлений.