В РФ введут стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекция строящегося в Карабаше газопровода-закольцовки для увеличения мощности ГРС «Карабаш» после модернизации. Карабаш, газификация, счетчик газа, газовый счетчик
Эксперты отнеслись хорошо к этой инициативе Фото:

В России может быть введен новый стандарт, ограничивающий максимальную долю расходов на услуги ЖКХ в доходах граждан. По предложению законодателей, для одиноких пенсионеров и семей с многими детьми эта доля не должна превышать 10%, в то время как для остальных категорий граждан предлагается установить лимит в 15%. Такой законопроект внесет в Госдуму глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В Госдуме предлагают установить по всей стране единый федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на ЖКХ — для одиноких пенсионеров и многодетных семей он не должен превышать 10%, а для остальных граждан — 15%», — говорится в материале «Известий».

Законопроект о новом стандарте доли расходов на ЖКХ призван устранить дисбаланс между регионами, где существуют различия в этом показателе. Эксперты с одобрением относятся к инициативе как к шагу к обеспечению социальной защищенности, но предостерегают от возможного ухудшения финансового состояния коммунальной сферы из-за уменьшения денежных поступлений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России может быть введен новый стандарт, ограничивающий максимальную долю расходов на услуги ЖКХ в доходах граждан. По предложению законодателей, для одиноких пенсионеров и семей с многими детьми эта доля не должна превышать 10%, в то время как для остальных категорий граждан предлагается установить лимит в 15%. Такой законопроект внесет в Госдуму глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «В Госдуме предлагают установить по всей стране единый федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на ЖКХ — для одиноких пенсионеров и многодетных семей он не должен превышать 10%, а для остальных граждан — 15%», — говорится в материале «Известий». Законопроект о новом стандарте доли расходов на ЖКХ призван устранить дисбаланс между регионами, где существуют различия в этом показателе. Эксперты с одобрением относятся к инициативе как к шагу к обеспечению социальной защищенности, но предостерегают от возможного ухудшения финансового состояния коммунальной сферы из-за уменьшения денежных поступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...