В РФ введут стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ

В России может быть введен новый стандарт, ограничивающий максимальную долю расходов на услуги ЖКХ в доходах граждан. По предложению законодателей, для одиноких пенсионеров и семей с многими детьми эта доля не должна превышать 10%, в то время как для остальных категорий граждан предлагается установить лимит в 15%. Такой законопроект внесет в Госдуму глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В Госдуме предлагают установить по всей стране единый федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на ЖКХ — для одиноких пенсионеров и многодетных семей он не должен превышать 10%, а для остальных граждан — 15%», — говорится в материале «Известий».
Законопроект о новом стандарте доли расходов на ЖКХ призван устранить дисбаланс между регионами, где существуют различия в этом показателе. Эксперты с одобрением относятся к инициативе как к шагу к обеспечению социальной защищенности, но предостерегают от возможного ухудшения финансового состояния коммунальной сферы из-за уменьшения денежных поступлений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.