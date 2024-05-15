Около 100 тысяч роботов появится на заводах в РФ

15 мая 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Россия стремится попасть в топ-5 стран по числу роботов на заводах (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России на заводах планируется довести количество роботов почти до 100 тысяч к 2030 году. Об этом заявил заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов. «К 2030 году на российских предприятиях появятся около 94 тысяч роботов. Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению России в топ-25 стран — лидеров роботизации. В 2023 году в РФ на заводах насчитывалось 11 тысяч роботов», — передает газета «Ведомости» слова Львова. Ранее декан факультета систем управления и робототехники университета ИТМО Антон Пыркин заявил, что роботизация производства является неизбежным историческим процессом. Он добавил, что в некоторых областях отечественной промышленности роботы выполняют около 90% технологических операций, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России на заводах планируется довести количество роботов почти до 100 тысяч к 2030 году. Об этом заявил заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов. «К 2030 году на российских предприятиях появятся около 94 тысяч роботов. Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению России в топ-25 стран — лидеров роботизации. В 2023 году в РФ на заводах насчитывалось 11 тысяч роботов», — передает газета «Ведомости» слова Львова. Ранее декан факультета систем управления и робототехники университета ИТМО Антон Пыркин заявил, что роботизация производства является неизбежным историческим процессом. Он добавил, что в некоторых областях отечественной промышленности роботы выполняют около 90% технологических операций, пишет RT.