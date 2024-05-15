Около 100 тысяч роботов появится на заводах в РФ

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Завод Тюменьремдормаш. Тюмень, завод, робот, тюменьремдормаш, производство
Россия стремится попасть в топ-5 стран по числу роботов на заводах (архивное фото) Фото:

В России на заводах планируется довести количество роботов почти до 100 тысяч к 2030 году. Об этом заявил заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов.

«К 2030 году на российских предприятиях появятся около 94 тысяч роботов. Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению России в топ-25 стран — лидеров роботизации. В 2023 году в РФ на заводах насчитывалось 11 тысяч роботов», — передает газета «Ведомости» слова Львова.

Ранее декан факультета систем управления и робототехники университета ИТМО Антон Пыркин заявил, что роботизация производства является неизбежным историческим процессом. Он добавил, что в некоторых областях отечественной промышленности роботы выполняют около 90% технологических операций, пишет RT.

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В России на заводах планируется довести количество роботов почти до 100 тысяч к 2030 году. Об этом заявил заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов. «К 2030 году на российских предприятиях появятся около 94 тысяч роботов. Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению России в топ-25 стран — лидеров роботизации. В 2023 году в РФ на заводах насчитывалось 11 тысяч роботов», — передает газета «Ведомости» слова Львова. Ранее декан факультета систем управления и робототехники университета ИТМО Антон Пыркин заявил, что роботизация производства является неизбежным историческим процессом. Он добавил, что в некоторых областях отечественной промышленности роботы выполняют около 90% технологических операций, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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