Санкции ЕС лишат Китай и Индию российского газа с завода «НОВАТЭК»

15 мая 2024 в 08:15 Размер текста - 17 +

Запрет будет введен только после одобрения всеми членами ЕС Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В конце июня страны ЕС планируют принять новый пакет антироссийских санкций, в который собираются включить запрет на перевалку в Европе российского СПГ с завода «НОВАТЭК» на Ямале. В случае принятия под угрозой окажутся контракты почти на 12 млн рублей, большая часть из которых приходится на Китай и Индию. «Обсуждающийся в рамках нового раунда санкций ЕС запрет на перевалку российского СПГ в портах ЕС с реэкспортом в третьи страны может затронуть до 11,8 млн тонн контрактных обязательств завода „Ямал СПГ“ НОВАТЭКа. Ограничения могут вынудить „Ямал СПГ“ объявить форс-мажоры по большей части обязательств. В большей степени пострадают покупатели из Китая и Индии», — проанализировал «Коммерсант» последствия нового пакета санкций на отгрузки СПГ. Под угрозой срыва поставки окажется три миллиона тонн СПГ с завода «Ямал СПГ» для Китая и 2,9 млн тонн в год для индийской компании Gail. В случае введения запрета эти партии придется продавать на споте в Европе. Принятие ограничений возможно только после одобрения всеми членами ЕС. Несмотря на антироссийские санкции, Германия не планирует разрывать действующий контракт на поставки газа с «Ямал СПГ». Исполнительный директор компании Фредерик Барно отметил, что в корпорации не считают возможным разрыв нынешних договоренностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конце июня страны ЕС планируют принять новый пакет антироссийских санкций, в который собираются включить запрет на перевалку в Европе российского СПГ с завода «НОВАТЭК» на Ямале. В случае принятия под угрозой окажутся контракты почти на 12 млн рублей, большая часть из которых приходится на Китай и Индию. «Обсуждающийся в рамках нового раунда санкций ЕС запрет на перевалку российского СПГ в портах ЕС с реэкспортом в третьи страны может затронуть до 11,8 млн тонн контрактных обязательств завода „Ямал СПГ“ НОВАТЭКа. Ограничения могут вынудить „Ямал СПГ“ объявить форс-мажоры по большей части обязательств. В большей степени пострадают покупатели из Китая и Индии», — проанализировал «Коммерсант» последствия нового пакета санкций на отгрузки СПГ. Под угрозой срыва поставки окажется три миллиона тонн СПГ с завода «Ямал СПГ» для Китая и 2,9 млн тонн в год для индийской компании Gail. В случае введения запрета эти партии придется продавать на споте в Европе. Принятие ограничений возможно только после одобрения всеми членами ЕС. Несмотря на антироссийские санкции, Германия не планирует разрывать действующий контракт на поставки газа с «Ямал СПГ». Исполнительный директор компании Фредерик Барно отметил, что в корпорации не считают возможным разрыв нынешних договоренностей.