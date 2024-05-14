Прокуратура проверит падение плиты с крыши челябинской школы

Прокуратура Челябинской области проверит публикацию по факту падения бетонной плиты с крыши школы №76 в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратурой области организована проверка по публикации СМИ о падении бетонной плиты с крыши здания филиала школы 76 в Челябинске. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательном учреждении», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что со здания филиала школы №76 упала бетонная плита парапета. Конструкция вместе с кирпичами с края крыши рухнула на тротуар, по которому ходят школьники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!