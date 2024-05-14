В Челябинске бетонная плита упала с крыши школы. Видео

В Челябинске с крыши школы №76 упала бетонная плита
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Город, пресс-конференция Заскалькина Курган, бетонная плита
Ранее родители воспитанников школы жаловались на неудовлетворительное состояние учебного заведения Фото:

В Челябинске с крыши здания филиала школы №76 упала бетонная плита парапета. Конструкция вместе с кирпичами с края крыши рухнула на тротуар, по которому ходят школьники.

«Инцидент произошел в филиале школы №76 на Вагнера, 90. Бетонная часть вместе с кирпичами упала прямо на пешеходный тротуар, где ходят дети», — написал в соцсети депутат Ленинского райсовета Челябинска Павел Яковлев.

Как отмечают очевидцы, в момент падения бетонной конструкции на тротуаре вблизи никого не было. URA.RU направило запрос для комментария в пресс-службу администрации Челябинска. На момент публикации ответ не получен.

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В Челябинске с крыши здания филиала школы №76 упала бетонная плита парапета. Конструкция вместе с кирпичами с края крыши рухнула на тротуар, по которому ходят школьники. «Инцидент произошел в филиале школы №76 на Вагнера, 90. Бетонная часть вместе с кирпичами упала прямо на пешеходный тротуар, где ходят дети», — написал в соцсети депутат Ленинского райсовета Челябинска Павел Яковлев. Как отмечают очевидцы, в момент падения бетонной конструкции на тротуаре вблизи никого не было. URA.RU направило запрос для комментария в пресс-службу администрации Челябинска. На момент публикации ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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