В Челябинске с крыши здания филиала школы №76 упала бетонная плита парапета. Конструкция вместе с кирпичами с края крыши рухнула на тротуар, по которому ходят школьники.
«Инцидент произошел в филиале школы №76 на Вагнера, 90. Бетонная часть вместе с кирпичами упала прямо на пешеходный тротуар, где ходят дети», — написал в соцсети депутат Ленинского райсовета Челябинска Павел Яковлев.
Как отмечают очевидцы, в момент падения бетонной конструкции на тротуаре вблизи никого не было. URA.RU направило запрос для комментария в пресс-службу администрации Челябинска. На момент публикации ответ не получен.
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