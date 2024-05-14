14 мая 2024

У тюменцев заберут земли ради масштабной перестройки микрорайона

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол: Развитие района ДОК. Тюмень
Под изъятие попали участки в микрорайоне ДОК Фото:

В Тюмени начали изымать земельные участки на улицах Ярославской, Набережной, Иркутской для проведения комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

«Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежит изъятию, осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени», — указано на сайте мэрии. Под изъятие попали участки в микрорайоне ДОК.

Ранее URA.RU писало, что в районе ДОКа проведут реновацию. Микрорайон застроят четыре компании. Три из них реализуют проекты за восемь лет и одна за десять. В рамках КРТ здесь построят школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамбу.

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В Тюмени начали изымать земельные участки на улицах Ярославской, Набережной, Иркутской для проведения комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. «Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежит изъятию, осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени», — указано на сайте мэрии. Под изъятие попали участки в микрорайоне ДОК. Ранее URA.RU писало, что в районе ДОКа проведут реновацию. Микрорайон застроят четыре компании. Три из них реализуют проекты за восемь лет и одна за десять. В рамках КРТ здесь построят школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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