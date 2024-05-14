У тюменцев заберут земли ради масштабной перестройки микрорайона

15 мая 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Под изъятие попали участки в микрорайоне ДОК Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени начали изымать земельные участки на улицах Ярославской, Набережной, Иркутской для проведения комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. «Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежит изъятию, осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени», — указано на сайте мэрии. Под изъятие попали участки в микрорайоне ДОК. Ранее URA.RU писало, что в районе ДОКа проведут реновацию. Микрорайон застроят четыре компании. Три из них реализуют проекты за восемь лет и одна за десять. В рамках КРТ здесь построят школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамбу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени начали изымать земельные участки на улицах Ярославской, Набережной, Иркутской для проведения комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. «Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежит изъятию, осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой города Тюмени», — указано на сайте мэрии. Под изъятие попали участки в микрорайоне ДОК. Ранее URA.RU писало, что в районе ДОКа проведут реновацию. Микрорайон застроят четыре компании. Три из них реализуют проекты за восемь лет и одна за десять. В рамках КРТ здесь построят школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамбу.