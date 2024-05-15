Бизнесменов предупредили о возможных трудностях в связи с предложением Путина

Внедрение налоговой амнистии для раздробленных бизнесов, заявленной главой государства Владимиром Путиным, будет сопровождаться рядом сложностей, включая отсутствие ясных критериев дробления и стимулирования компаний к легализации в будущем. Об этом стало известно из письма исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина на имя замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрия Сатина.
«Реализация налоговой амнистии за дробление бизнеса, объявленной президентом России, будет сопровождаться рядом сложностей, среди которых отсутствие четких критериев дробления и мотивации для компаний по обелению впоследствии», — передает текст письма Шубина РБК. Ассоциация бизнеса высказала мнение, что для успешной реализации амнистии необходимо создать стимулы для предпринимателей соблюдать налоговое законодательство.
Владимир Путин объявил о задаче провести налоговую амнистию для компаний, которые использовали специальные налоговые режимы и при расширении бизнеса вынуждены были прибегать к схемам налоговой оптимизации для сохранения этих режимов. Он подчеркнул, что такие компании должны отказаться от фрагментирования бизнеса и перейти к работе в соответствии с законодательством.
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