Прокуратура оштрафовала главу Притобольного округа Спиридонова

Главу Притобольного муниципального округа (Курганская область) Дмитрия Спиридонова оштрафовали за невыполнение требований прокурора. Сотрудники ведомства нашли нарушения в работе чиновников с детьми, но после получения представления ситуация не поменялась. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Курганской области.
«Прокуратура Притобольного района в октябре 2023 года провела проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Притобольного округа. По результатам проверки главе округа внесено представление об устранении нарушений», — указано на сайте ведомства.
Согласно информации от прокуратуры, Спиридонов не рассмотрел полученное представление и никаких мер не предпринял. Сотрудники ведомства также не получили от администрации никаких ответов. За невыполнение требований прокурора Спиридонову назначили административный штраф в две тысячи рублей.
Ранее URA.RU писало, что бывший первый заместитель главы Куртамышского округа (Курганская область) Андрей Максунов признан виновным в получении взятки. Экс-замглавы обвинялся в получении взятки в размере 15 тысяч рублей. Это деньги ему передал представитель одной из строительных фирм.
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Главу Притобольного муниципального округа (Курганская область) Дмитрия Спиридонова оштрафовали за невыполнение требований прокурора. Сотрудники ведомства нашли нарушения в работе чиновников с детьми, но после получения представления ситуация не поменялась. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Курганской области. «Прокуратура Притобольного района в октябре 2023 года провела проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Притобольного округа. По результатам проверки главе округа внесено представление об устранении нарушений», — указано на сайте ведомства. Согласно информации от прокуратуры, Спиридонов не рассмотрел полученное представление и никаких мер не предпринял. Сотрудники ведомства также не получили от администрации никаких ответов. За невыполнение требований прокурора Спиридонову назначили административный штраф в две тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что бывший первый заместитель главы Куртамышского округа (Курганская область) Андрей Максунов признан виновным в получении взятки. Экс-замглавы обвинялся в получении взятки в размере 15 тысяч рублей. Это деньги ему передал представитель одной из строительных фирм.