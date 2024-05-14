В Чебаркуле многодетной семье разъяснили условия возвращения газа

15 мая 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

В многоквартирном доме отключили газ после аварии Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Чебаркуле многодетной семье будет восстановлена подача газа после того, как управляющая компания и все собственники заключат договоры на обслуживание. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск». «В настоящий момент из 35 квартир указанного дома договор на ТО ВКГО не заключил 21 собственник газового оборудования, а также УК „Техноэра“, что является существенным основанием для отключения от услуги газоснабжения. Последнее техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось в июле 2020 года, после чего договор со специализированной организацией был расторгнут по инициативе УК», — уточнили URA.RU в пресс-службе компании. В пресс-службе организации разъяснили, что собственники имеют право потребовать от управляющей компании заключить договоры о техобслуживании внутридомового газового обрудования. Также можно инициировать общее собрание для смены УК либо обратиться от имени всех собственников дома в специализированную организацию для заключения такого договора. Заключить договор об обслуживании внутриквартирного оборудования можно по электронной почте, в личном кабинете или при личном приеме в офисе компании в Чебаркуле. «Подача газа жителям будет восстановлена после заключения договора на техобслуживание внутридомового газового оборудования с управляющей компанией. Договоры, заключенные до 1 сентября 2023 года, должны быть заключены/перезаключены с газораспределительной организацией по новой утвержденной Минстроем России типовой форме с 1 января 2024 года», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе компании. Ранее URA.RU сообщало, что многодетная семья в Чебаркуле с 6 мая не может приготовить еду и помыть детей из-за отключения газа после аварии. Проблему устранили, но до сих пор жители двух подъездов лишены газа и горячей воды, так как газовщики отказываются подключать трубопровод, пока не будут оформлены все договоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркуле многодетной семье будет восстановлена подача газа после того, как управляющая компания и все собственники заключат договоры на обслуживание. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск». «В настоящий момент из 35 квартир указанного дома договор на ТО ВКГО не заключил 21 собственник газового оборудования, а также УК „Техноэра“, что является существенным основанием для отключения от услуги газоснабжения. Последнее техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось в июле 2020 года, после чего договор со специализированной организацией был расторгнут по инициативе УК», — уточнили URA.RU в пресс-службе компании. В пресс-службе организации разъяснили, что собственники имеют право потребовать от управляющей компании заключить договоры о техобслуживании внутридомового газового обрудования. Также можно инициировать общее собрание для смены УК либо обратиться от имени всех собственников дома в специализированную организацию для заключения такого договора. Заключить договор об обслуживании внутриквартирного оборудования можно по электронной почте, в личном кабинете или при личном приеме в офисе компании в Чебаркуле. «Подача газа жителям будет восстановлена после заключения договора на техобслуживание внутридомового газового оборудования с управляющей компанией. Договоры, заключенные до 1 сентября 2023 года, должны быть заключены/перезаключены с газораспределительной организацией по новой утвержденной Минстроем России типовой форме с 1 января 2024 года», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе компании. Ранее URA.RU сообщало, что многодетная семья в Чебаркуле с 6 мая не может приготовить еду и помыть детей из-за отключения газа после аварии. Проблему устранили, но до сих пор жители двух подъездов лишены газа и горячей воды, так как газовщики отказываются подключать трубопровод, пока не будут оформлены все договоры.