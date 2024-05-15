Банки сократили выдачу автокредитов на треть

Российские банки стали сдержаннее в выдаче автокредитов с низким первоначальным взносом. Об этом свидетельствует информация бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
«В марте 2024 года доля ссуд, по которым клиенты внесли меньше 10% стоимости машины, упала до 32,1% относительно объема выдач», — приводит данные бюро РБК. Отмечается, что это является минимумом с весны 2020 года.
В статье отмечают, в первом квартале 2024 года доля автокредитов с первоначальным взносом менее 10% снизилась на 4,4 процентных пункта. Это контрастирует с прошлым годом, когда изменения были незначительны, и доля таких кредитов иногда достигала 40%. При этом наблюдается увеличение доли автокредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% и более 20% — последние заняли 44,8% от объема выдач в марте, что стало максимальным показателем с пика пандемийного кризиса в апреле — июне 2020 года.
Ранее из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) стало известно, что за 11 месяцев 2023 года россияне набрали рекордное количество автокредитов. Объем составил 1,13 трлн рублей. Это соответствует выдачам за весь 2021 год, когда банки установили предыдущий рекорд.
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