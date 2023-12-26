Россияне набрали рекордное количество автокредитов в 2023 году

27 декабря 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

Объем выданных в 2023 году автокредитов составил рекордные 1,13 трлн рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU За 11 месяцев 2023 года россияне набрали рекордное количество автокредитов. Объем составил 1,13 трлн рублей. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). «Объем выданных за 11 месяцев 2023 года автокредитов составил рекордные для сегмента 1,13 трлн рублей. Это соответствует выдачам за весь 2021 год, когда банки установили предыдущий рекорд», — передает данные НБКИ газета «Ведомости». Но в количественном выражении текущие показатели уступают 2021 году. Тогда банки заключили 800 000 сделок, что на 14% меньше, чем за тот же период два года назад — почти 930 000 кредитов, сказано в сообщении. Ранее россиянам посоветовали для покупки машины брать автокредит вместо потребительского, передает телеканал «360». При потребительском кредите банку приходится оставлять больше денег в резерве, поэтому ставки по нему будут на 5—7% больше, а на автокредит намного выше процент одобрения заявок.

За 11 месяцев 2023 года россияне набрали рекордное количество автокредитов. Объем составил 1,13 трлн рублей. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). «Объем выданных за 11 месяцев 2023 года автокредитов составил рекордные для сегмента 1,13 трлн рублей. Это соответствует выдачам за весь 2021 год, когда банки установили предыдущий рекорд», — передает данные НБКИ газета «Ведомости». Но в количественном выражении текущие показатели уступают 2021 году. Тогда банки заключили 800 000 сделок, что на 14% меньше, чем за тот же период два года назад — почти 930 000 кредитов, сказано в сообщении. Ранее россиянам посоветовали для покупки машины брать автокредит вместо потребительского, передает телеканал «360». При потребительском кредите банку приходится оставлять больше денег в резерве, поэтому ставки по нему будут на 5—7% больше, а на автокредит намного выше процент одобрения заявок.