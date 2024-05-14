В Магнитогорске следователи проводят проверку из-за падения ребенка из окна

15 мая 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Следователи проводят проверку по факту падения девочки с высоты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) после падения двухгодовалой девочки из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, назначена проверка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там рассказали, что девочка выпала из окна квартиры на улице Ворошилова. Она самостоятельно залезла на подоконник, открыла створку, навалилась на москитную сетку и выпала. В этот момент ее мама отошла в другую комнату. Прокуратура района контролирует ход проверки. Инцидент произошел днем 14 мая. Прохожие заметили, как из окна квартиры на пятом этаже выпал ребенок. На место были вызваны сотрудники экстренных служб. Они достали ее с козырька магазина, на который она упала и передали в медучреждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) после падения двухгодовалой девочки из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, назначена проверка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там рассказали, что девочка выпала из окна квартиры на улице Ворошилова. Она самостоятельно залезла на подоконник, открыла створку, навалилась на москитную сетку и выпала. В этот момент ее мама отошла в другую комнату. Прокуратура района контролирует ход проверки. Инцидент произошел днем 14 мая. Прохожие заметили, как из окна квартиры на пятом этаже выпал ребенок. На место были вызваны сотрудники экстренных служб. Они достали ее с козырька магазина, на который она упала и передали в медучреждение.