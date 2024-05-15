Беспрозванных назначили врио губернатора Калининградской области

Беспрозванных стал врио губернатора Калининградской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Калининградской области. Информация появилась на сайте Кремля.
"Назначить Беспрозванных врио губернатора Калининградской области", — говорится в указе. Он вступил в силу 15 мая.
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