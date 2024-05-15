Беспрозванных назначили врио губернатора Калининградской области

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Беспрозванных стал врио губернатора Калининградской области
Беспрозванных стал врио губернатора Калининградской области Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Калининградской области. Информация появилась на сайте Кремля.

"Назначить Беспрозванных врио губернатора Калининградской области", — говорится в указе. Он вступил в силу 15 мая.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Калининградской области. Информация появилась на сайте Кремля. "Назначить Беспрозванных врио губернатора Калининградской области", — говорится в указе. Он вступил в силу 15 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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