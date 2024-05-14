Тюменские силовики начали проверку областного комбината школьного питания

Тюменские силовики начали проверять комбинат школьного питания «Центральный». Организацию с оборотом почти в полтора миллиарда рублей в год подозревают в нарушениях при госзакупках. Об этом URA.RU сообщили анонимные источники, близкие к силовым ведомствам.
«Проверка уже идет. У нынешнего директора КШП Ирины Тарасовой есть серьезный покровитель в мэрии Тюмени, с которым она когда-то вместе работала. Высокопоставленный чиновник пытается повлиять на ход расследования», — говорят собеседники агентства. Имя «покровителя» пока не раскрывается.
Агентство направило запросы в УМВД Тюменской области и в комбинат школьного питания. Ответы на них ожидаются.
Ранее URA.RU сообщало о том, что комбинат школьного питания «Центральный» столкнулся с жесткой нехваткой кадров перед началом учебного года. На предприятие требуются повара, мойщики посуды и официанты.
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