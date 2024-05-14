14 мая 2024

Тюменские силовики начали проверку областного комбината школьного питания

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, совещание, умвд, мвд, заседание, сотрудник полиции, запись в дневнике
В Тюмени Фото:

Тюменские силовики начали проверять комбинат школьного питания «Центральный». Организацию с оборотом почти в полтора миллиарда рублей в год подозревают в нарушениях при госзакупках. Об этом URA.RU сообщили анонимные источники, близкие к силовым ведомствам.

«Проверка уже идет. У нынешнего директора КШП Ирины Тарасовой есть серьезный покровитель в мэрии Тюмени, с которым она когда-то вместе работала. Высокопоставленный чиновник пытается повлиять на ход расследования», — говорят собеседники агентства. Имя «покровителя» пока не раскрывается.

Агентство направило запросы в УМВД Тюменской области и в комбинат школьного питания. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU сообщало о том, что комбинат школьного питания «Центральный» столкнулся с жесткой нехваткой кадров перед началом учебного года. На предприятие требуются повара, мойщики посуды и официанты.

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Тюменские силовики начали проверять комбинат школьного питания «Центральный». Организацию с оборотом почти в полтора миллиарда рублей в год подозревают в нарушениях при госзакупках. Об этом URA.RU сообщили анонимные источники, близкие к силовым ведомствам. «Проверка уже идет. У нынешнего директора КШП Ирины Тарасовой есть серьезный покровитель в мэрии Тюмени, с которым она когда-то вместе работала. Высокопоставленный чиновник пытается повлиять на ход расследования», — говорят собеседники агентства. Имя «покровителя» пока не раскрывается. Агентство направило запросы в УМВД Тюменской области и в комбинат школьного питания. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU сообщало о том, что комбинат школьного питания «Центральный» столкнулся с жесткой нехваткой кадров перед началом учебного года. На предприятие требуются повара, мойщики посуды и официанты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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