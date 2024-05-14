Алена Водонаева влезла в киноскандал и получила прозвище «дно зубастое»

15 мая 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Из-за высказываний в адрес актрисы сериала «Воронины» Алена Водонаева подверглась оскорблению Фото: Штерн Эдуард © URA.RU Эстонский блогер Anton S (Антон Суворкин) раскрыл подробности скандала между актрисой сериала «Воронины» Марией Ильюхиной и телеведущей Аленой Водонаевой (уроженка Тюмени). В своем видео на youtube-канале Anton S Live Суворкин назвал телеведущую «дном зубастым» из-за ее высказываний в адрес актрисы. «Случился скандал из-за продолжения сериала „Воронины“. Мне показалось интересным в контексте этого скандала, что громят зубастую Водонаеву. Актриса Мария Ильюхина, которая 10 лет играла в сериале, была отстранена от съемок, ее заменили на другую актрису. Мария очень эмоционально отреагировала на свою замену и тут же влезла Водонаева. Актриса, конечно же, ответила Водонаевой. И у меня вопрос про Водонаеву. Кто эта тетка с бревна, какой она журналист? Все, что у нее есть — это салон по ноготочкам и лицо зубами вперед. Она — дно зубастое», — заявил блогер в своем видеообзоре. Подписчики блогера в комментариях напомнили Алене Водонаевой ее некоторые высказывания в адрес других звезд и людей с избыточным весом. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева спровоцировала скандал с участием бывшей жены рэпера Гуфа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эстонский блогер Anton S (Антон Суворкин) раскрыл подробности скандала между актрисой сериала «Воронины» Марией Ильюхиной и телеведущей Аленой Водонаевой (уроженка Тюмени). В своем видео на youtube-канале Anton S Live Суворкин назвал телеведущую «дном зубастым» из-за ее высказываний в адрес актрисы. «Случился скандал из-за продолжения сериала „Воронины“. Мне показалось интересным в контексте этого скандала, что громят зубастую Водонаеву. Актриса Мария Ильюхина, которая 10 лет играла в сериале, была отстранена от съемок, ее заменили на другую актрису. Мария очень эмоционально отреагировала на свою замену и тут же влезла Водонаева. Актриса, конечно же, ответила Водонаевой. И у меня вопрос про Водонаеву. Кто эта тетка с бревна, какой она журналист? Все, что у нее есть — это салон по ноготочкам и лицо зубами вперед. Она — дно зубастое», — заявил блогер в своем видеообзоре. Подписчики блогера в комментариях напомнили Алене Водонаевой ее некоторые высказывания в адрес других звезд и людей с избыточным весом. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева спровоцировала скандал с участием бывшей жены рэпера Гуфа.