14 мая 2024

В Тюмени хотят построить разводной пешеходный мост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор гостей на послание президента Федеральному Собранию. Москва, кухарук руслан
Заседание Координационного совета возглавил мэр Тюмени Руслан Кухарук Фото:

В Тюмени рассмотрели проекты нового пешеходного моста, который планируют построить между улицами Профсоюзной и Челюскинцев. Среди них — разводной мост, а также «Дощаник» и «Морской узел». Об этом с места событий сообщил журналиста URA.RU. По его словам, заседание Координационного совет возглавил глава города Руслан Кухарук. Он обратился с приветственным словом к участникам заседания.

«Создать, может быть, даже самый уникальный мост, можно только тогда, когда он создается всеми вместе и с теми людьми, которые являются профессионалами в части проектирования и строительства мостов, развязок транспортных. С теми, кто сегодня представляет архитектурное сообщество, являясь профессионалами своего дела. А самое главное — жителями нашего города», — заявил Кухарук во время презентации.

Архитекторами было представлено несколько проектов будущего пешеходного моста, который соединит центральную и заречную части Тюмени. В том числе, разводной, «Дощаник» и «Морской узел».

Ранее агентство писало о том, что Центр стратегического развития Сибири подготовил четыре проекта нового пешеходного моста через Туру. Когда лучший из них будет определен, для него разработают необходимую документацию и отправят ее на экспертизу.

Мэр Тюмени рассказал, где будет находиться новый пешеходный мост
Мэр Тюмени рассказал, где будет находиться новый пешеходный мост
Проект разводного моста
Проект разводного моста
«Дощаник»
«Дощаник»
«Морской узел»
«Морской узел»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени рассмотрели проекты нового пешеходного моста, который планируют построить между улицами Профсоюзной и Челюскинцев. Среди них — разводной мост, а также «Дощаник» и «Морской узел». Об этом с места событий сообщил журналиста URA.RU. По его словам, заседание Координационного совет возглавил глава города Руслан Кухарук. Он обратился с приветственным словом к участникам заседания. «Создать, может быть, даже самый уникальный мост, можно только тогда, когда он создается всеми вместе и с теми людьми, которые являются профессионалами в части проектирования и строительства мостов, развязок транспортных. С теми, кто сегодня представляет архитектурное сообщество, являясь профессионалами своего дела. А самое главное — жителями нашего города», — заявил Кухарук во время презентации. Архитекторами было представлено несколько проектов будущего пешеходного моста, который соединит центральную и заречную части Тюмени. В том числе, разводной, «Дощаник» и «Морской узел». Ранее агентство писало о том, что Центр стратегического развития Сибири подготовил четыре проекта нового пешеходного моста через Туру. Когда лучший из них будет определен, для него разработают необходимую документацию и отправят ее на экспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...