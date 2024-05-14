В Тюмени хотят построить разводной пешеходный мост. Фото

15 мая 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Заседание Координационного совета возглавил мэр Тюмени Руслан Кухарук Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени рассмотрели проекты нового пешеходного моста, который планируют построить между улицами Профсоюзной и Челюскинцев. Среди них — разводной мост, а также «Дощаник» и «Морской узел». Об этом с места событий сообщил журналиста URA.RU. По его словам, заседание Координационного совет возглавил глава города Руслан Кухарук. Он обратился с приветственным словом к участникам заседания. «Создать, может быть, даже самый уникальный мост, можно только тогда, когда он создается всеми вместе и с теми людьми, которые являются профессионалами в части проектирования и строительства мостов, развязок транспортных. С теми, кто сегодня представляет архитектурное сообщество, являясь профессионалами своего дела. А самое главное — жителями нашего города», — заявил Кухарук во время презентации. Архитекторами было представлено несколько проектов будущего пешеходного моста, который соединит центральную и заречную части Тюмени. В том числе, разводной, «Дощаник» и «Морской узел». Ранее агентство писало о том, что Центр стратегического развития Сибири подготовил четыре проекта нового пешеходного моста через Туру. Когда лучший из них будет определен, для него разработают необходимую документацию и отправят ее на экспертизу. Мэр Тюмени рассказал, где будет находиться новый пешеходный мост URA.RU Проект разводного моста URA.RU «Дощаник» URA.RU «Морской узел» URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени рассмотрели проекты нового пешеходного моста, который планируют построить между улицами Профсоюзной и Челюскинцев. Среди них — разводной мост, а также «Дощаник» и «Морской узел». Об этом с места событий сообщил журналиста URA.RU. По его словам, заседание Координационного совет возглавил глава города Руслан Кухарук. Он обратился с приветственным словом к участникам заседания. «Создать, может быть, даже самый уникальный мост, можно только тогда, когда он создается всеми вместе и с теми людьми, которые являются профессионалами в части проектирования и строительства мостов, развязок транспортных. С теми, кто сегодня представляет архитектурное сообщество, являясь профессионалами своего дела. А самое главное — жителями нашего города», — заявил Кухарук во время презентации. Архитекторами было представлено несколько проектов будущего пешеходного моста, который соединит центральную и заречную части Тюмени. В том числе, разводной, «Дощаник» и «Морской узел». Ранее агентство писало о том, что Центр стратегического развития Сибири подготовил четыре проекта нового пешеходного моста через Туру. Когда лучший из них будет определен, для него разработают необходимую документацию и отправят ее на экспертизу.