Курганское госпредприятие объявило войну недобросовестным поставщикам

16 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Дорожное предприятие отказывается принимать некачественный песок от бизнесмена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководство АО «Варгашинский ДРСП», 100% акций которого принадлежат курганскому правительству, вступило в конфронтацию с поставщиками некачественных материалов. Дорожное предприятие отказывается принимать песок, который сделает асфальт хрупким. При этом поставщики грозят судами. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из сферы дорожного строительства с предоставлением соответствующих документов. «Варгашинское ДРСП — крупная компания, которая дорожит репутацией застройщика, делающего качественные дороги. А это зависит от материалов, его адгезивных (склеивающих) качеств. Но некоторые поставщики, чтобы навариться за счет государства, подсовывают низкокачественные материалы. ДРСП это пресекается», — уточнил источник. Одна из конфликтных историй началась в апреле этого года, когда Варгашинское ДРСП ожидало поставки песка. От характеристик этого материала зависит долговечность построенных дорог. «Руководство ДРСП заранее увидело по трекеру РЖД, что бизнесмен Н. М. везет песок с другого карьера. Песок оттуда дешевле и не того качества. Разница составила 6 млн рублей (150 рублей с тонны). А средства, которые тратит ДРСП, федеральные, предусмотрены нацпроектом „Безопасные и качественные дороги“. Дорожники сразу написали предпринимателю о недопустимости замены поставщика песка», — уточнил инсайдер. Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до гендиректора дорожного предприятия Ивана Ситникова. В момент звонка руководителя не оказалось на месте. В компанию направлен официальный запрос. Также комментарий запрошен у индивидуального предпринимателя, с которым у ДРСП возникли проблемы. Ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство АО «Варгашинский ДРСП», 100% акций которого принадлежат курганскому правительству, вступило в конфронтацию с поставщиками некачественных материалов. Дорожное предприятие отказывается принимать песок, который сделает асфальт хрупким. При этом поставщики грозят судами. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из сферы дорожного строительства с предоставлением соответствующих документов. «Варгашинское ДРСП — крупная компания, которая дорожит репутацией застройщика, делающего качественные дороги. А это зависит от материалов, его адгезивных (склеивающих) качеств. Но некоторые поставщики, чтобы навариться за счет государства, подсовывают низкокачественные материалы. ДРСП это пресекается», — уточнил источник. Одна из конфликтных историй началась в апреле этого года, когда Варгашинское ДРСП ожидало поставки песка. От характеристик этого материала зависит долговечность построенных дорог. «Руководство ДРСП заранее увидело по трекеру РЖД, что бизнесмен Н. М. везет песок с другого карьера. Песок оттуда дешевле и не того качества. Разница составила 6 млн рублей (150 рублей с тонны). А средства, которые тратит ДРСП, федеральные, предусмотрены нацпроектом „Безопасные и качественные дороги“. Дорожники сразу написали предпринимателю о недопустимости замены поставщика песка», — уточнил инсайдер. Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до гендиректора дорожного предприятия Ивана Ситникова. В момент звонка руководителя не оказалось на месте. В компанию направлен официальный запрос. Также комментарий запрошен у индивидуального предпринимателя, с которым у ДРСП возникли проблемы. Ответы ожидаются.