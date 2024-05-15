Челябинский шоумен Ярушин посетил экстрим парк со своим сыном

В Казани Стас Ярушин посетил гольф-площадку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, опубликовал видео, где его сын Ярослав делает сальто на самокате. Роликом он поделился на своей странице в социальных сетях.

«Мой сын занимается кикскутерингом — это самокатный вид спорта. Насмотревшись в интернете контента из казанского экстрим парка „Урам“, он попросил меня съездить в это место. Я согласился. Все семейство согласилось», — подписал свой пост Ярушин на странице во «ВКонтакте».

Ярушин уточнил, что в Казань он с семьей ехал на машине. Каждый из членов семьи шоумена выбрал для себя занятие. Сам Стас Ярушин занялся гольфом, сын Ярослав посетил скейтпарк, а жена и дочь артиста посетили достопримечательности.

Ранее Стас Ярушин поделился юмористическим роликом со своей дочкой. На видео они танцевали и задавали друг другу вопросы связанные прогулом школы.