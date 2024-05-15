Челябинский шоумен Стас Ярушин показал, как его сын делает сальто на самокате. Видео

Челябинский шоумен Ярушин посетил экстрим парк со своим сыном
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Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, ярушин станислав
В Казани Стас Ярушин посетил гольф-площадку Фото:

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, опубликовал видео, где его сын Ярослав делает сальто на самокате. Роликом он поделился на своей странице в социальных сетях.

«Мой сын занимается кикскутерингом — это самокатный вид спорта. Насмотревшись в интернете контента из казанского экстрим парка „Урам“, он попросил меня съездить в это место. Я согласился. Все семейство согласилось», — подписал свой пост Ярушин на странице во «ВКонтакте».

Ярушин уточнил, что в Казань он с семьей ехал на машине. Каждый из членов семьи шоумена выбрал для себя занятие. Сам Стас Ярушин занялся гольфом, сын Ярослав посетил скейтпарк, а жена и дочь артиста посетили достопримечательности.

Ранее Стас Ярушин поделился юмористическим роликом со своей дочкой. На видео они танцевали и задавали друг другу вопросы связанные прогулом школы.

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Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, опубликовал видео, где его сын Ярослав делает сальто на самокате. Роликом он поделился на своей странице в социальных сетях. «Мой сын занимается кикскутерингом — это самокатный вид спорта. Насмотревшись в интернете контента из казанского экстрим парка „Урам“, он попросил меня съездить в это место. Я согласился. Все семейство согласилось», — подписал свой пост Ярушин на странице во «ВКонтакте». Ярушин уточнил, что в Казань он с семьей ехал на машине. Каждый из членов семьи шоумена выбрал для себя занятие. Сам Стас Ярушин занялся гольфом, сын Ярослав посетил скейтпарк, а жена и дочь артиста посетили достопримечательности. Ранее Стас Ярушин поделился юмористическим роликом со своей дочкой. На видео они танцевали и задавали друг другу вопросы связанные прогулом школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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