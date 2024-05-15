МИД РФ сочтет агрессией любые посягательства на российские активы

Россия рассматривает посягательства Запада на ее замороженные активы как элемент гибридной войны и эскалацию конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе, как эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против Российской Федерации", — передает слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что западные страны разрушают мировую финансовую систему своими действиями и нарушают собственное законодательство.
В США был принят закон, давший американскому президенту Джо Байдену право передачи конфискованных российских активов Украине. Захарова подчеркнула, что данный документ "не имеет юридического обоснования".
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