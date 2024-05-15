МИД РФ сочтет агрессией любые посягательства на российские активы

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Посягательства Запада на российские активы являются актом агрессии против Москвы, заявила Мария Захарова
Посягательства Запада на российские активы являются актом агрессии против Москвы, заявила Мария Захарова Фото:
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Россия рассматривает посягательства Запада на ее замороженные активы как элемент гибридной войны и эскалацию конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе, как эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против Российской Федерации", — передает слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что западные страны разрушают мировую финансовую систему своими действиями и нарушают собственное законодательство.

В США был принят закон, давший американскому президенту Джо Байдену право передачи конфискованных российских активов Украине. Захарова подчеркнула, что данный документ "не имеет юридического обоснования". 

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Россия рассматривает посягательства Запада на ее замороженные активы как элемент гибридной войны и эскалацию конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе, как эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против Российской Федерации", — передает слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что западные страны разрушают мировую финансовую систему своими действиями и нарушают собственное законодательство. В США был принят закон, давший американскому президенту Джо Байдену право передачи конфискованных российских активов Украине. Захарова подчеркнула, что данный документ "не имеет юридического обоснования". 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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