14 мая 2024

Мэр из ХМАО собрал комбо наград за коммунальный коллапс от ОНФ. Видео

Мэр Нижневартовска получил желтое ведро от ОНФ за самые затопленные улицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Нижневартовска получил вторую награду от ОНФ за коммунальный коллапс
Глава Нижневартовска получил вторую награду от ОНФ за коммунальный коллапс Фото:

ОНФ определил город в ХМАО, победивший в рейтинговом голосовании жителей за самые затопленные улицы. Награду — желтое ведро — завоевал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко, у которого в коллекции уже есть черная лопата за некачественную уборку снега. Об этом URA.RU сообщили в штабе «Народного фронта» Югры.

«Наибольшее количество отрицательных отзывов высказали жители Нижневартовска (1448 пользователей). В связи с чем, сегодня главе Нижневартовска активисты „Народного фронта“ в Югре вручили инструмент — желтое ведро, для вычерпывания городских луж», — заявил руководитель регионального исполкома Виктор Снисаренко. К черной лопате в коллекции градоначальника добавилось желтое ведро.

В прошлом году аналогичный приз получила экс-мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай, но фронтовики пояснили, что в городе нет ливневой канализации. Лично вручить награду представители ОНФ не смогли — мэр ушел в отпуск до 26 мая. На втором месте рейтинга оказался Пыть-Ях, на третьем — Нефтеюганск.

Ранее URA.RU писало о том, что мэр Нижневартовска получил черную лопату от ОНФ. Он победил в рейтинговом голосовании жителей о качестве уборки снега.

Видео: ОНФ в ХМАО

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ОНФ определил город в ХМАО, победивший в рейтинговом голосовании жителей за самые затопленные улицы. Награду — желтое ведро — завоевал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко, у которого в коллекции уже есть черная лопата за некачественную уборку снега. Об этом URA.RU сообщили в штабе «Народного фронта» Югры. «Наибольшее количество отрицательных отзывов высказали жители Нижневартовска (1448 пользователей). В связи с чем, сегодня главе Нижневартовска активисты „Народного фронта“ в Югре вручили инструмент — желтое ведро, для вычерпывания городских луж», — заявил руководитель регионального исполкома Виктор Снисаренко. К черной лопате в коллекции градоначальника добавилось желтое ведро. В прошлом году аналогичный приз получила экс-мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай, но фронтовики пояснили, что в городе нет ливневой канализации. Лично вручить награду представители ОНФ не смогли — мэр ушел в отпуск до 26 мая. На втором месте рейтинга оказался Пыть-Ях, на третьем — Нефтеюганск. Ранее URA.RU писало о том, что мэр Нижневартовска получил черную лопату от ОНФ. Он победил в рейтинговом голосовании жителей о качестве уборки снега. Видео: ОНФ в ХМАО
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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