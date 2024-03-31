Представители «Народного фронта» в ХМАО наградили мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко черной лопатой. Приз предназначался главе муниципалитета, жители которого больше всего жаловались на некачественную уборку снега. Об этом URA.RU сообщил координатор ОНФ, депутат окружной думы Владимир Зиновьев.
«По итогам акции „Снежный фронт“ Нижневартовск, к сожалению, возглавил список муниципалитетов, где жители больше всего жаловались на некачественные чистку и вывоз снега. Приз — черную лопату — мы отправились вручать главе администрации Дмитрию Кощенко», — сообщил Зиновьев.
По словам эксперта, представителей ОНФ с подарком в администрацию города пропускать отказались. Чиновница мэрии, встречавшая делегацию «фронтовиков», потребовала доверенность на передачу материальных ценностей. В итоге, лопата так и осталась ждать градоначальника на проходной. В пресс-службе мэрии Нижневартовска пообещали прокомментировать инцидент позже.
Ранее URA.RU писало, что ОНФ проводит еще одну акцию — «Опасные сосульки». Общественники просят жителей сообщать о наледи на крышах.
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