Избавляющееся от воды шоссе Тюнина в Кургане пересекают на лошадях и автобусах. Фото, видео

15 мая 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

По шоссе Тюнина ездят на лошадях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Затопленное шоссе Тюнина в Кургане преодолевают не только на машинах высокой проходимости, но и на лошадях. Об этом передает корреспондент URA.RU, который пообщался с горожанами, преодолевающими водные преграды. «Тяжелые времена требуют тяжелых мер», — сказала девушка, с улыбкой пересекая затопленное шоссе на своей лошади. Таким способом она уже не первый раз пробирается из микрорайона Шепотково. Еще один диалог корреспондента завязался с дедушкой, который пешком шел по шоссе. Мужчина высказался о водителях. «Надо всех штрафовать, они едут по двойной сплошной», — проворчал он. Также корреспондент встретила на шоссе автобус ПАЗ, из окна которого приветливо помахали рукой. Скорее всего это были дорожные работники, работающие в период паводка, поскольку общественный транспорт пока еще не запускали. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД частично открыли шоссе Тюнина 13 мая. Проезд разрешен только машинам высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. На этом участке дороги остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые бизнесмены не успели вывезти до начала паводка. Дорожники и сотрудники полиции продолжают следить за обстановкой на шоссе. В воде находят автомобильные номера, которые были утеряны водителями. Затопленное шоссе Тюнина пересекают на лошадях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При этом сухим из воды выйти не получается — хозяйка лошади замочила брызгами штанины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые предпочитают преодолевать воду на своих двоих, а точнее — в болотниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неизменно на шоссе Тюнина встречаются велосипедисты, которым вода не помеха для спорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За сутки уровень воды на шоссе значительно уменьшился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Однако воды еще достаточно, чтобы при проезде машин расходились волны и брызги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции продолжают нести дежурство на затопленном участке дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пока по шоссе разрешают ездить только машинам повышенной проходимости и спецтранспорту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Затопленное шоссе Тюнина в Кургане преодолевают не только на машинах высокой проходимости, но и на лошадях. Об этом передает корреспондент URA.RU, который пообщался с горожанами, преодолевающими водные преграды. «Тяжелые времена требуют тяжелых мер», — сказала девушка, с улыбкой пересекая затопленное шоссе на своей лошади. Таким способом она уже не первый раз пробирается из микрорайона Шепотково. Еще один диалог корреспондента завязался с дедушкой, который пешком шел по шоссе. Мужчина высказался о водителях. «Надо всех штрафовать, они едут по двойной сплошной», — проворчал он. Также корреспондент встретила на шоссе автобус ПАЗ, из окна которого приветливо помахали рукой. Скорее всего это были дорожные работники, работающие в период паводка, поскольку общественный транспорт пока еще не запускали. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД частично открыли шоссе Тюнина 13 мая. Проезд разрешен только машинам высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. На этом участке дороги остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые бизнесмены не успели вывезти до начала паводка. Дорожники и сотрудники полиции продолжают следить за обстановкой на шоссе. В воде находят автомобильные номера, которые были утеряны водителями.