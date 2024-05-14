14 мая 2024

Избавляющееся от воды шоссе Тюнина в Кургане пересекают на лошадях и автобусах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоссе Тюнина. Курган
По шоссе Тюнина ездят на лошадях Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Затопленное шоссе Тюнина в Кургане преодолевают не только на машинах высокой проходимости, но и на лошадях. Об этом передает корреспондент URA.RU, который пообщался с горожанами, преодолевающими водные преграды.

«Тяжелые времена требуют тяжелых мер», — сказала девушка, с улыбкой пересекая затопленное шоссе на своей лошади. Таким способом она уже не первый раз пробирается из микрорайона Шепотково.

Еще один диалог корреспондента завязался с дедушкой, который пешком шел по шоссе. Мужчина высказался о водителях. «Надо всех штрафовать, они едут по двойной сплошной», — проворчал он.

Также корреспондент встретила на шоссе автобус ПАЗ, из окна которого приветливо помахали рукой. Скорее всего это были дорожные работники, работающие в период паводка, поскольку общественный транспорт пока еще не запускали.

Ранее URA.RU писало, что ГИБДД частично открыли шоссе Тюнина 13 мая. Проезд разрешен только машинам высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. На этом участке дороги остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые бизнесмены не успели вывезти до начала паводка. Дорожники и сотрудники полиции продолжают следить за обстановкой на шоссе. В воде находят автомобильные номера, которые были утеряны водителями.

Шоссе Тюнина. Курган
Затопленное шоссе Тюнина пересекают на лошадях
Фото:
Шоссе Тюнина. Курган
При этом сухим из воды выйти не получается — хозяйка лошади замочила брызгами штанины
Фото:
Шоссе Тюнина. Курган
Некоторые предпочитают преодолевать воду на своих двоих, а точнее — в болотниках
Фото:
Шоссе Тюнина. Курган
Неизменно на шоссе Тюнина встречаются велосипедисты, которым вода не помеха для спорта
Фото:
Шоссе Тюнина. Курган
За сутки уровень воды на шоссе значительно уменьшился
Фото:
Шоссе Тюнина. Курган
Однако воды еще достаточно, чтобы при проезде машин расходились волны и брызги
Фото:
Шоссе Тюнина. Курган
Сотрудники полиции продолжают нести дежурство на затопленном участке дороги
Фото:
Шоссе Тюнина. Курган
Пока по шоссе разрешают ездить только машинам повышенной проходимости и спецтранспорту
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Затопленное шоссе Тюнина в Кургане преодолевают не только на машинах высокой проходимости, но и на лошадях. Об этом передает корреспондент URA.RU, который пообщался с горожанами, преодолевающими водные преграды. «Тяжелые времена требуют тяжелых мер», — сказала девушка, с улыбкой пересекая затопленное шоссе на своей лошади. Таким способом она уже не первый раз пробирается из микрорайона Шепотково. Еще один диалог корреспондента завязался с дедушкой, который пешком шел по шоссе. Мужчина высказался о водителях. «Надо всех штрафовать, они едут по двойной сплошной», — проворчал он. Также корреспондент встретила на шоссе автобус ПАЗ, из окна которого приветливо помахали рукой. Скорее всего это были дорожные работники, работающие в период паводка, поскольку общественный транспорт пока еще не запускали. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД частично открыли шоссе Тюнина 13 мая. Проезд разрешен только машинам высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. На этом участке дороги остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые бизнесмены не успели вывезти до начала паводка. Дорожники и сотрудники полиции продолжают следить за обстановкой на шоссе. В воде находят автомобильные номера, которые были утеряны водителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...