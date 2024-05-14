Затопленное шоссе Тюнина в Кургане преодолевают не только на машинах высокой проходимости, но и на лошадях. Об этом передает корреспондент URA.RU, который пообщался с горожанами, преодолевающими водные преграды.
«Тяжелые времена требуют тяжелых мер», — сказала девушка, с улыбкой пересекая затопленное шоссе на своей лошади. Таким способом она уже не первый раз пробирается из микрорайона Шепотково.
Еще один диалог корреспондента завязался с дедушкой, который пешком шел по шоссе. Мужчина высказался о водителях. «Надо всех штрафовать, они едут по двойной сплошной», — проворчал он.
Также корреспондент встретила на шоссе автобус ПАЗ, из окна которого приветливо помахали рукой. Скорее всего это были дорожные работники, работающие в период паводка, поскольку общественный транспорт пока еще не запускали.
Ранее URA.RU писало, что ГИБДД частично открыли шоссе Тюнина 13 мая. Проезд разрешен только машинам высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. На этом участке дороги остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые бизнесмены не успели вывезти до начала паводка. Дорожники и сотрудники полиции продолжают следить за обстановкой на шоссе. В воде находят автомобильные номера, которые были утеряны водителями.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Затопленное шоссе Тюнина в Кургане преодолевают не только на машинах высокой проходимости, но и на лошадях. Об этом передает корреспондент URA.RU, который пообщался с горожанами, преодолевающими водные преграды. «Тяжелые времена требуют тяжелых мер», — сказала девушка, с улыбкой пересекая затопленное шоссе на своей лошади. Таким способом она уже не первый раз пробирается из микрорайона Шепотково. Еще один диалог корреспондента завязался с дедушкой, который пешком шел по шоссе. Мужчина высказался о водителях. «Надо всех штрафовать, они едут по двойной сплошной», — проворчал он. Также корреспондент встретила на шоссе автобус ПАЗ, из окна которого приветливо помахали рукой. Скорее всего это были дорожные работники, работающие в период паводка, поскольку общественный транспорт пока еще не запускали. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД частично открыли шоссе Тюнина 13 мая. Проезд разрешен только машинам высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. На этом участке дороги остается затопленным строительный рынок и часть материалов, которые бизнесмены не успели вывезти до начала паводка. Дорожники и сотрудники полиции продолжают следить за обстановкой на шоссе. В воде находят автомобильные номера, которые были утеряны водителями.