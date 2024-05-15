Армия РФ освободила Глубокое и Лукьянцы на харьковском направлении

ВС РФ взяли под контроль в Харьковской области населенные пункты Глубокое и Лукьянцы. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Группировка „Север“ освободила Глубокое и Лукьянцы», — говорится в заявлении военного ведомства в telegram-канале. Они находятся в Харьковской области. Также «Север» нанесла поражение ВСУ в районах Волчанска, Липцов, Гранов и других населенных пунктов. Помимо этого ВС РФ продвинулись в глубину обороны противника.
Армия РФ активно наступает на этом направлении. 14 мая российская армия взяла под контроль Бугроватку.
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ВС РФ взяли под контроль в Харьковской области населенные пункты Глубокое и Лукьянцы. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Группировка „Север“ освободила Глубокое и Лукьянцы», — говорится в заявлении военного ведомства в telegram-канале. Они находятся в Харьковской области. Также «Север» нанесла поражение ВСУ в районах Волчанска, Липцов, Гранов и других населенных пунктов. Помимо этого ВС РФ продвинулись в глубину обороны противника. Армия РФ активно наступает на этом направлении. 14 мая российская армия взяла под контроль Бугроватку.