Армия РФ освободила Глубокое и Лукьянцы на харьковском направлении

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ВС РФ продолжают продвигаться на харьковском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ взяли под контроль в Харьковской области населенные пункты Глубокое и Лукьянцы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Группировка „Север“ освободила Глубокое и Лукьянцы», — говорится в заявлении военного ведомства в telegram-канале. Они находятся в Харьковской области. Также «Север» нанесла поражение ВСУ в районах Волчанска, Липцов, Гранов и других населенных пунктов. Помимо этого ВС РФ продвинулись в глубину обороны противника.

Армия РФ активно наступает на этом направлении. 14 мая российская армия взяла под контроль Бугроватку.

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ВС РФ взяли под контроль в Харьковской области населенные пункты Глубокое и Лукьянцы. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Группировка „Север“ освободила Глубокое и Лукьянцы», — говорится в заявлении военного ведомства в telegram-канале. Они находятся в Харьковской области. Также «Север» нанесла поражение ВСУ в районах Волчанска, Липцов, Гранов и других населенных пунктов. Помимо этого ВС РФ продвинулись в глубину обороны противника. Армия РФ активно наступает на этом направлении. 14 мая российская армия взяла под контроль Бугроватку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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