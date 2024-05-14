ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области: главное об СВО к вечеру 14 мая

Армия России освободила Бугроватку в Харьковской области

14 мая 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили населенный пункт в Харьковской области и нанесли поражение живой силе ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия освободила населенный пункт Бугроватка в Харьковской области. Также российские бойцы уничтожили 135 военных ВСУ и боевую технику. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 14 мая. ВС РФ взяли под контроль Бугроватку Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Бугроватка, находящийся в Харьковской области. Также они ликвидировали 135 солдат украинской армии и нанесли поражение боевой технике противника в районах Веселое, Волчанска и Липцы. Армия РФ приняла на вооружение новую баллистическую ракету «Булава» ВС РФ приняли на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) морского базирования «Булава». Она была разработана в Московском институте теплотехники (МИТ). ВС России ликвидировали склад боеприпасов ВСУ Газета The Wall Street Journal сообщила, что ВС РФ по наводке украинского беженца Максима Леги уничтожила секретный склад боеприпасов украинской армии. В материале отмечается, что Лега начал выполнять задания российских военных, находясь в Польше. Из Купянска сбежало руководство ВСУ Из Купянска, который находится в Харьковской области, сбежали командиры украинской армии. Они оставили на территории только подразделения прикрытия. Как отметил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, в городе тяжелая обстановка. На СВО уничтожен командир «президентской» роты армии Украины Командира роты оперативного назначения при президенте Украины майор Василия Полагнюка ликвидировали в зоне СВО. Военный корреспондент Руслан Татаринов заявил, что тот служил пограничником. Новость по теме ВСУ перебрасывают резервы в Харьковскую область: чем важен Волчанск Группировка РФ взяла в плен украинских боевиков в Харьковской области Солдаты группировки «Север» взяли в плен боевиков «Братства» (организация запрещена в России) и «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). Их пленили в Харьковской области. Армия России ударила по военному аэродрому и заводу в Умани ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому, пунктам временной дислокации, складам и заводу в Умани Черкасской области. Отмечается, что на заводе ремонтировали военную технику. Успехи ВС РФ во время взятия Бугроватки В результате активных действий армии России в Бугроватке ВСУ потеряли семь автомобилей и две бронированные машины. Кроме того, были поражены чешская боевая машина РСЗО Vampire, немецкая зенитная самоходная установка «Gepard» и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», передает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия освободила населенный пункт Бугроватка в Харьковской области. Также российские бойцы уничтожили 135 военных ВСУ и боевую технику. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 14 мая. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Бугроватка, находящийся в Харьковской области. Также они ликвидировали 135 солдат украинской армии и нанесли поражение боевой технике противника в районах Веселое, Волчанска и Липцы. ВС РФ приняли на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) морского базирования «Булава». Она была разработана в Московском институте теплотехники (МИТ). Газета The Wall Street Journal сообщила, что ВС РФ по наводке украинского беженца Максима Леги уничтожила секретный склад боеприпасов украинской армии. В материале отмечается, что Лега начал выполнять задания российских военных, находясь в Польше. Из Купянска, который находится в Харьковской области, сбежали командиры украинской армии. Они оставили на территории только подразделения прикрытия. Как отметил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, в городе тяжелая обстановка. Командира роты оперативного назначения при президенте Украины майор Василия Полагнюка ликвидировали в зоне СВО. Военный корреспондент Руслан Татаринов заявил, что тот служил пограничником. Солдаты группировки «Север» взяли в плен боевиков «Братства» (организация запрещена в России) и «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). Их пленили в Харьковской области. ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому, пунктам временной дислокации, складам и заводу в Умани Черкасской области. Отмечается, что на заводе ремонтировали военную технику. В результате активных действий армии России в Бугроватке ВСУ потеряли семь автомобилей и две бронированные машины. Кроме того, были поражены чешская боевая машина РСЗО Vampire, немецкая зенитная самоходная установка «Gepard» и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», передает «Пятый канал».