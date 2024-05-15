Захарова: иностранные наемники на Украине станут целью ВС РФ

15 мая 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Россия будет ликвидировать иностранных наемников и вооружение Запада на Украине, заявила Захарова Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники, которые служат в ВСУ, неизбежно станут целью российской армии. Такая же участь ждет любое оружие, которое поставляется Киеву. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Аналогично иностранные наемники неизбежно станут целями для российских вооруженных сил», — заявила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, какой может быть реакция России, если Эстония реализует план по поставкам оружия и наемников в Киев. Трансляция брифинга проходила на youtube-канале МИД РФ. Кроме того, официальный представитель министерства иностранных дел отметила, что такая же судьба ждет вооружение, которое западные страны поставляют на Украину. Однако министр обороны республики Ханно Певкур заявил, что Эстония не планирует отправлять свои войска в Киев. Подобные разговоры остаются на уровне идеи, потому что никто из союзников на Западе не понимает, как этом может поменять ситуацию на фронте. По словам Певкура, на данный момент важно отправить на Украину оружие и военную технику, передает телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранные наемники, которые служат в ВСУ, неизбежно станут целью российской армии. Такая же участь ждет любое оружие, которое поставляется Киеву. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Аналогично иностранные наемники неизбежно станут целями для российских вооруженных сил», — заявила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, какой может быть реакция России, если Эстония реализует план по поставкам оружия и наемников в Киев. Трансляция брифинга проходила на youtube-канале МИД РФ. Кроме того, официальный представитель министерства иностранных дел отметила, что такая же судьба ждет вооружение, которое западные страны поставляют на Украину. Однако министр обороны республики Ханно Певкур заявил, что Эстония не планирует отправлять свои войска в Киев. Подобные разговоры остаются на уровне идеи, потому что никто из союзников на Западе не понимает, как этом может поменять ситуацию на фронте. По словам Певкура, на данный момент важно отправить на Украину оружие и военную технику, передает телеканал 360.