Тюмень почти достигла «федерального минимума» по жилью

В Тюмени на каждого жителя города приходится 31 квадратный метр жилья

15 мая 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Обеспечить Тюмень нужным количеством жилья помогает сектор индивидуального строительства Фото: Илья Московец © URA.RU Тюмень почти достигла установленного в поручении президента РФ минимума по количеству жилья. В настоящий момент этот показатель в городе составляет 31 квадратный метр на человека, сообщил в рамках форума «Архитектура и строительство» заместитель начальника главного управления строительства региона Валерий Киселев. «В поручении президента РФ фигурирует федеральный показатель в 33 квадрата, он должен быть достигнут к 2030 году. У нас в Тюмени в настоящий момент он уже достиг 31 квадрата», — сообщил Киселев. Он отметил, что сейчас в выполнение этого минимума ощутимый вклад вносит индивидуальное строительство. За 2023 год в области построили и ввели в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров в секторе ИЖС. Таких же показателей планируют достигнуть в 2024 году. При этом на первое марта в области уже сдали 295 тысяч квадратов в домах и коттеджах, пояснила URA.RU президент регионального объединения риэлторов Светлана Бабушкина. Ранее URA.RU рассказало, где в Тюмени выгоднее всего купить землю под строительство собственного дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюмень почти достигла установленного в поручении президента РФ минимума по количеству жилья. В настоящий момент этот показатель в городе составляет 31 квадратный метр на человека, сообщил в рамках форума «Архитектура и строительство» заместитель начальника главного управления строительства региона Валерий Киселев. «В поручении президента РФ фигурирует федеральный показатель в 33 квадрата, он должен быть достигнут к 2030 году. У нас в Тюмени в настоящий момент он уже достиг 31 квадрата», — сообщил Киселев. Он отметил, что сейчас в выполнение этого минимума ощутимый вклад вносит индивидуальное строительство. За 2023 год в области построили и ввели в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров в секторе ИЖС. Таких же показателей планируют достигнуть в 2024 году. При этом на первое марта в области уже сдали 295 тысяч квадратов в домах и коттеджах, пояснила URA.RU президент регионального объединения риэлторов Светлана Бабушкина. Ранее URA.RU рассказало, где в Тюмени выгоднее всего купить землю под строительство собственного дома.