В депздраве рассказали, какими видами рака чаще всего болеют тюменцы

Тюменцы в 2023 году чаще всего болели раком кожи, молочной и предстательной железы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«В 2023 году в структуре злокачественных заболеваний первое место занимали злокачественные новообразования кожи, второе — злокачественные новообразования молочной железы. На третьем месте — злокачественные новообразования предстательной железы», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что показатель заболеваемости злокачественными опухолями по Тюменской области в 2023 году составил 482,13 на 100 000 населения. Чаще всего риску заболеть подвержены мужчины и женщины с 60 до 75 лет.
Ранее агентство писало о том, в каком возрасте в Тюмени дети заболевают раком. Этот пик приходится на период от четырех до шести лет.
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Тюменцы в 2023 году чаще всего болели раком кожи, молочной и предстательной железы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. «В 2023 году в структуре злокачественных заболеваний первое место занимали злокачественные новообразования кожи, второе — злокачественные новообразования молочной железы. На третьем месте — злокачественные новообразования предстательной железы», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что показатель заболеваемости злокачественными опухолями по Тюменской области в 2023 году составил 482,13 на 100 000 населения. Чаще всего риску заболеть подвержены мужчины и женщины с 60 до 75 лет. Ранее агентство писало о том, в каком возрасте в Тюмени дети заболевают раком. Этот пик приходится на период от четырех до шести лет.