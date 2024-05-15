Политика Счетная палата с помощью нейросети проверила на коррупцию 51 ведомство 15 мая 2024 в 15:55 Размер текста - 17 + Доклад о противодействии коррупции среди министерств и ведомств подготавливался с помощью нейросети, заявила Орлова Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Счетная палата РФ проверила 51 ведомство и министерство на коррупцию и подготовила по этому вопросу доклад с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. «Мы сделали доклад по противодействию коррупции, проверили 51 министерство и ведомство, но он пока тоже закрыт», — передает РИА Новости слова Орловой. Кроме того, по ее словам, доклад подготавливался при помощи нейросети и других цифровых подходов. Аудитор Счетной палаты добавила, что администрация президента, правительство и генпрокуратура ознакомились с содержанием документа. Также она отметила наличие глубокого аналитического материала в нем. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что страна вошла в топ-10 мировых лидеров по использованию искусственного интеллекта. Уровень внедрения таких технологий в процесс работы составляет 31%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Счетная палата РФ проверила 51 ведомство и министерство на коррупцию и подготовила по этому вопросу доклад с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. «Мы сделали доклад по противодействию коррупции, проверили 51 министерство и ведомство, но он пока тоже закрыт», — передает РИА Новости слова Орловой. Кроме того, по ее словам, доклад подготавливался при помощи нейросети и других цифровых подходов. Аудитор Счетной палаты добавила, что администрация президента, правительство и генпрокуратура ознакомились с содержанием документа. Также она отметила наличие глубокого аналитического материала в нем. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что страна вошла в топ-10 мировых лидеров по использованию искусственного интеллекта. Уровень внедрения таких технологий в процесс работы составляет 31%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям