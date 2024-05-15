Счетная палата с помощью нейросети проверила на коррупцию 51 ведомство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбуки и мобильники в руках. Москва, ноутбук, компьютер, работа за компьютером, работа за ноутбуком
Доклад о противодействии коррупции среди министерств и ведомств подготавливался с помощью нейросети, заявила Орлова Фото:

Счетная палата РФ проверила 51 ведомство и министерство на коррупцию и подготовила по этому вопросу доклад с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

«Мы сделали доклад по противодействию коррупции, проверили 51 министерство и ведомство, но он пока тоже закрыт», — передает РИА Новости слова Орловой. Кроме того, по ее словам, доклад подготавливался при помощи нейросети и других цифровых подходов.

Аудитор Счетной палаты добавила, что администрация президента, правительство и генпрокуратура ознакомились с содержанием документа. Также она отметила наличие глубокого аналитического материала в нем.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что страна вошла в топ-10 мировых лидеров по использованию искусственного интеллекта. Уровень внедрения таких технологий в процесс работы составляет 31%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Счетная палата РФ проверила 51 ведомство и министерство на коррупцию и подготовила по этому вопросу доклад с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. «Мы сделали доклад по противодействию коррупции, проверили 51 министерство и ведомство, но он пока тоже закрыт», — передает РИА Новости слова Орловой. Кроме того, по ее словам, доклад подготавливался при помощи нейросети и других цифровых подходов. Аудитор Счетной палаты добавила, что администрация президента, правительство и генпрокуратура ознакомились с содержанием документа. Также она отметила наличие глубокого аналитического материала в нем. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что страна вошла в топ-10 мировых лидеров по использованию искусственного интеллекта. Уровень внедрения таких технологий в процесс работы составляет 31%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...