Счетная палата с помощью нейросети проверила на коррупцию 51 ведомство

Счетная палата РФ проверила 51 ведомство и министерство на коррупцию и подготовила по этому вопросу доклад с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.
«Мы сделали доклад по противодействию коррупции, проверили 51 министерство и ведомство, но он пока тоже закрыт», — передает РИА Новости слова Орловой. Кроме того, по ее словам, доклад подготавливался при помощи нейросети и других цифровых подходов.
Аудитор Счетной палаты добавила, что администрация президента, правительство и генпрокуратура ознакомились с содержанием документа. Также она отметила наличие глубокого аналитического материала в нем.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что страна вошла в топ-10 мировых лидеров по использованию искусственного интеллекта. Уровень внедрения таких технологий в процесс работы составляет 31%.
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