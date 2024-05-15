В Перми представили программу «Ночи музеев»

Акция «Ночь музеев» пройдет в Пермском крае 18 мая. В этот день десятки галерей, арт-пространств и музеев будут работать допоздна, развлекая гостей уникальными мероприятиями. URA.RU выбрало несколько площадок в Перми, которые стоит посетить.
Первый на Урале
Пермский классический университет (ПГНИУ) поддерживает свою традиция и запускает «Ночь музеев» на сутки раньше. Гостей в кампусе вуза ждут уже 17 мая. Университет откроет двери 10 своих музеев, что бывает крайне редко — обычно они доступны лишь студентам и сотрудникам. С 17:00 на территории студгородка будут проводить экскурсии, игры, мастер-классы и другие активности. Весь праздник будет объединен темой космической экспедиции. Вход везде бесплатный, кроме Ботанического сада. В него попасть можно будет за 300 рублей. Полное расписание здесь.
Пермская галерея
Впервые Пермская художественная галерея будет принимать гостей «Ночи» во временном помещении на ул. Окулова. В выставочном зале, где экспозиция сейчас посвящена культуре Древнего Египта, сказки этой страны прочтет актер Александр Смирнов. Культуролог Владимир Береснев прочтет лекцию «Ка в гостях у Ба», сотрудники галереи Ксения Зубакина и Григорий Ноговицын проведут авторские экскурсии по экспозиции «Немного страшная выставка», где представлены кроме прочего настоящие мумии. Для детей подготовлена отдельная программа мастер-классов. Полное расписание и билеты на сайте галереи.
От древности к современности
Через дорогу от временного пристанища Пермской галереи находится новое здание музея современного искусства PERMM. Лепка пельменей, поклейка обоев, философские споры на кухне и обязательная вечеринка ждет гостей музея. Всем этим они займутся вместе с художниками, музыкантами и сотрудниками PERMM.
Легенда андеграунда в Доме Мешкова
Пермский краеведческий музей в своем главном здании — Доме Мешкова — устраивает масштабный квест об истории Прикамья, экскурсию о мифологии коми-пермяков, а также настольную игру, посвященную жизни в Перми в 1960—70-е годы. Завершит «Ночь» концерт на террасе — выступит дуэт Глафиры и Алексея Утемовых, которые исполнят песни легенды пермского андеграунда и рок-музыки Евгения Чичерина и группы «Хмели-Сунели».
А что за городом?
Если выходные в середине мая вы предпочитаете проводить вне Перми, это не повод пропустить «Ночь музеев». Во всех округах городские и сельские музеи уже подготовили свои программы и ждут посетителей. Загляните в соцсети музея того населенного пункта, где находится ваша дача, и вы наверняка найдете что-то интересное. Как раз в глубинке работают небольшие, но уникальные пространства, которые собирают «изюминки» своей земли. Не пропустите возможность познакомиться с ними. Полное расписание «Ночи музеев» в Пермском крае можно отыскать в группе акции в соцсети «ВКонтакте».
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