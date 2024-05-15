Где в Тюмени покататься на сапах

В Тюмени открыли сезон прогулок на сапбордах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сплав на сапбордах. Тюмень, вода, лето, отдых на воде, река кама, активный отдых, туризм, сапбординг, сапборд
В Тюмени уже открыли сезон прогулок на сапах Фото:

С каждым годом среди тюменцев все большую популярность набирают прогулки на сапбордах по местным рекам и озерам. В преддверии начала летнего сезона агентство URA.RU сделало подборку, где можно взять в аренду сап и поплавать в округе.

Сезон прогулок на сапбордах уже открыт в Тюмени, но приостановлен из-за непогоды. Стоимость часовой аренды сапа в городе начинается от 500 рублей за час.

В компании Live Drive тюменцам предлагают как почасовую аренду сапов, так и групповые туры по рекам. В программе — три маршрута на выбор: в центре от «Конторы пароходства», по озеру Круглое и от села Луговое. Всем участникам проведут инструктаж, выдадут спасательные жилеты и непромокаемые сумки.

В SUP TMN72 устраивают городские сап-прогулки и загородные сплавы по заповедным рекам и озерам. Также там могут провести корпоративные мероприятия и устроить незабываемый праздник. Новички обязательно проходят инструктаж перед первым заплывом.

В пункте проката сапбордов SUP CLUB 72 помимо инвентаря предлагают организовать туры по Туре в пределах моста Влюбленных. Также доступны выходы на воду в озерах Муллаши, Липовом, Цымлянском, Андреевском.

Другая компания SUSANIN Trip также проводит прогулки на сапах по Туре и на Цимлянском озере. Там же организуют сап-кэмпы — например, на озере Нижнем Кривом (база отдыха «Верхний бор»).

Аренду сапов предлагают и на базе отдыха «Советский». Аренда доступна только в летнее время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С каждым годом среди тюменцев все большую популярность набирают прогулки на сапбордах по местным рекам и озерам. В преддверии начала летнего сезона агентство URA.RU сделало подборку, где можно взять в аренду сап и поплавать в округе. Сезон прогулок на сапбордах уже открыт в Тюмени, но приостановлен из-за непогоды. Стоимость часовой аренды сапа в городе начинается от 500 рублей за час. В компании Live Drive тюменцам предлагают как почасовую аренду сапов, так и групповые туры по рекам. В программе — три маршрута на выбор: в центре от «Конторы пароходства», по озеру Круглое и от села Луговое. Всем участникам проведут инструктаж, выдадут спасательные жилеты и непромокаемые сумки. В SUP TMN72 устраивают городские сап-прогулки и загородные сплавы по заповедным рекам и озерам. Также там могут провести корпоративные мероприятия и устроить незабываемый праздник. Новички обязательно проходят инструктаж перед первым заплывом. В пункте проката сапбордов SUP CLUB 72 помимо инвентаря предлагают организовать туры по Туре в пределах моста Влюбленных. Также доступны выходы на воду в озерах Муллаши, Липовом, Цымлянском, Андреевском. Другая компания SUSANIN Trip также проводит прогулки на сапах по Туре и на Цимлянском озере. Там же организуют сап-кэмпы — например, на озере Нижнем Кривом (база отдыха «Верхний бор»). Аренду сапов предлагают и на базе отдыха «Советский». Аренда доступна только в летнее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...