Где в Тюмени покататься на сапах

В Тюмени открыли сезон прогулок на сапбордах

В Тюмени уже открыли сезон прогулок на сапах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С каждым годом среди тюменцев все большую популярность набирают прогулки на сапбордах по местным рекам и озерам. В преддверии начала летнего сезона агентство URA.RU сделало подборку, где можно взять в аренду сап и поплавать в округе.

Сезон прогулок на сапбордах уже открыт в Тюмени, но приостановлен из-за непогоды. Стоимость часовой аренды сапа в городе начинается от 500 рублей за час.

В компании Live Drive тюменцам предлагают как почасовую аренду сапов, так и групповые туры по рекам. В программе — три маршрута на выбор: в центре от «Конторы пароходства», по озеру Круглое и от села Луговое. Всем участникам проведут инструктаж, выдадут спасательные жилеты и непромокаемые сумки.

В SUP TMN72 устраивают городские сап-прогулки и загородные сплавы по заповедным рекам и озерам. Также там могут провести корпоративные мероприятия и устроить незабываемый праздник. Новички обязательно проходят инструктаж перед первым заплывом.

В пункте проката сапбордов SUP CLUB 72 помимо инвентаря предлагают организовать туры по Туре в пределах моста Влюбленных. Также доступны выходы на воду в озерах Муллаши, Липовом, Цымлянском, Андреевском.

Другая компания SUSANIN Trip также проводит прогулки на сапах по Туре и на Цимлянском озере. Там же организуют сап-кэмпы — например, на озере Нижнем Кривом (база отдыха «Верхний бор»).

Аренду сапов предлагают и на базе отдыха «Советский». Аренда доступна только в летнее время.