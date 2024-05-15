Бессменный глава парламента Чечни Даудов досрочно сложил полномочия

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что досрочно уходит со своего поста. Его слова приводит telegram-канал ЧГТРК «Грозный». Он занимал свой пост с 2015 года.
«После совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия председателя парламента ЧР», — передает telegram-канал слова Даудова. Он занимал пост председателя парламента ЧР с 2015 года.
Кроме того, Даудов поблагодарил депутатский корпус за хорошо проделанную работу. На вопрос о том, на какой пост он будет назначен дальше, экс-председатель парламента ответил, что для него главное быть «на пути Ахмата-Хаджи Кадырова».
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что досрочно уходит со своего поста. Его слова приводит telegram-канал ЧГТРК «Грозный». Он занимал свой пост с 2015 года. «После совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия председателя парламента ЧР», — передает telegram-канал слова Даудова. Он занимал пост председателя парламента ЧР с 2015 года. Кроме того, Даудов поблагодарил депутатский корпус за хорошо проделанную работу. На вопрос о том, на какой пост он будет назначен дальше, экс-председатель парламента ответил, что для него главное быть «на пути Ахмата-Хаджи Кадырова».