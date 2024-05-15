Бессменный глава парламента Чечни Даудов досрочно сложил полномочия

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XVI съезд Единой России, второй день. Москва, лорд, даудов магомет
Даудов (на фото) досрочно ушел с поста главы парламента Чечни Фото:

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что досрочно уходит со своего поста. Его слова приводит telegram-канал ЧГТРК «Грозный». Он занимал свой пост с 2015 года.

«После совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия председателя парламента ЧР», — передает telegram-канал слова Даудова. Он занимал пост председателя парламента ЧР с 2015 года.

Кроме того, Даудов поблагодарил депутатский корпус за хорошо проделанную работу. На вопрос о том, на какой пост он будет назначен дальше, экс-председатель парламента ответил, что для него главное быть «на пути Ахмата-Хаджи Кадырова».

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Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что досрочно уходит со своего поста. Его слова приводит telegram-канал ЧГТРК «Грозный». Он занимал свой пост с 2015 года. «После совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия председателя парламента ЧР», — передает telegram-канал слова Даудова. Он занимал пост председателя парламента ЧР с 2015 года. Кроме того, Даудов поблагодарил депутатский корпус за хорошо проделанную работу. На вопрос о том, на какой пост он будет назначен дальше, экс-председатель парламента ответил, что для него главное быть «на пути Ахмата-Хаджи Кадырова».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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