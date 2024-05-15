Блинкен: Украина сама должна решить, когда ей вести переговоры с РФ

Украина сама должна решить, когда и как ей вести переговоры с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Киеве.
«Решения [по переговорам с Россией] принимать Украине», — заявил он на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве. Он подчеркнул, что США поддержат Украину в ее решениях. Блинкен также отметил, что Украина должна самостоятельно принимать решения, как вести боевые действия.
В Кремле неоднократно выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский выпустил закон, запрещающий подобные переговоры. Москва также подчеркивала, что будет вести переговоры на своих условиях.
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