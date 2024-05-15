Первые опрессовки в Екатеринбурге начнутся позже

Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут с 21 по 24 мая
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Во время испытаний не будут отключать горячую воду Фото:

В Екатеринбурге первый этап опрессовок перенесли на неделю. Они начнутся с 20 по 24 мая. Испытания проведут без отключения горячей воды, рассказали в мэрии.

«Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании в рамках подготовки к новому отопительному сезону с 20 по 24 мая проведут первую серию гидравлических испытаний тепловых сетей. Они пройдут без ограничения горячего водоснабжения», — следует из сообщения. Работы будут проводиться с 23:00 до 06:00.

На период испытаний владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов. В случае утечки горячей воды следует звонить по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»), 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).

Ранее вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко заявлял о первых опрессовках 14 мая. Работы проведут в четыре этапа. Заключительные испытания теплосетей будут 9 августа. Отопительный сезон в Екатеринбурге завершат 16 — отключение тепла будет поэтапным.

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В Екатеринбурге первый этап опрессовок перенесли на неделю. Они начнутся с 20 по 24 мая. Испытания проведут без отключения горячей воды, рассказали в мэрии. «Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании в рамках подготовки к новому отопительному сезону с 20 по 24 мая проведут первую серию гидравлических испытаний тепловых сетей. Они пройдут без ограничения горячего водоснабжения», — следует из сообщения. Работы будут проводиться с 23:00 до 06:00. На период испытаний владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов. В случае утечки горячей воды следует звонить по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»), 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»). Ранее вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко заявлял о первых опрессовках 14 мая. Работы проведут в четыре этапа. Заключительные испытания теплосетей будут 9 августа. Отопительный сезон в Екатеринбурге завершат 16 — отключение тепла будет поэтапным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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