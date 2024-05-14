Певица Савичева выпустила клип после вирусного видео на два миллиона просмотров. Видео

15 мая 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

У Юлии Савичевой вышел новый клип «Девочка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Юлия Савичева, уроженка Кургана представила новый клип на песню «Девочка». Композиции должна стать частью нового альбома артистки «Под кожей». Предыдущие клипы певицы собрали более двух миллионов просмотров. О клипе Савичева сообщила у себя в telegram-канале. «Как же я ждала выхода этого клипа! В нем отразилось все, что я хотела сказать этой песней. Я счастлива, что смогла поработать с Костей, что он меня услышал и понял. Получилась великолепная работа», — поделилась Савичева. Курганская певица пояснила, что написала текст к песне на основе своих переживаний. Она наблюдала за теми, кто делал пластические операции, заявив, что ее расстраивает, что люди теряют веру в собственную красоту. Ранее URA.RU писало, что певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на свою новую песню «Девочка». Видеоряд для композиции был создан с помощью искусственного интеллекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Юлия Савичева, уроженка Кургана представила новый клип на песню «Девочка». Композиции должна стать частью нового альбома артистки «Под кожей». Предыдущие клипы певицы собрали более двух миллионов просмотров. О клипе Савичева сообщила у себя в telegram-канале. «Как же я ждала выхода этого клипа! В нем отразилось все, что я хотела сказать этой песней. Я счастлива, что смогла поработать с Костей, что он меня услышал и понял. Получилась великолепная работа», — поделилась Савичева. Курганская певица пояснила, что написала текст к песне на основе своих переживаний. Она наблюдала за теми, кто делал пластические операции, заявив, что ее расстраивает, что люди теряют веру в собственную красоту. Ранее URA.RU писало, что певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на свою новую песню «Девочка». Видеоряд для композиции был создан с помощью искусственного интеллекта.