Певица Юлия Савичева, уроженка Кургана представила новый клип на песню «Девочка». Композиции должна стать частью нового альбома артистки «Под кожей». Предыдущие клипы певицы собрали более двух миллионов просмотров. О клипе Савичева сообщила у себя в telegram-канале.
«Как же я ждала выхода этого клипа! В нем отразилось все, что я хотела сказать этой песней. Я счастлива, что смогла поработать с Костей, что он меня услышал и понял. Получилась великолепная работа», — поделилась Савичева.
Курганская певица пояснила, что написала текст к песне на основе своих переживаний. Она наблюдала за теми, кто делал пластические операции, заявив, что ее расстраивает, что люди теряют веру в собственную красоту.
Ранее URA.RU писало, что певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на свою новую песню «Девочка». Видеоряд для композиции был создан с помощью искусственного интеллекта.
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Певица Юлия Савичева, уроженка Кургана представила новый клип на песню «Девочка». Композиции должна стать частью нового альбома артистки «Под кожей». Предыдущие клипы певицы собрали более двух миллионов просмотров. О клипе Савичева сообщила у себя в telegram-канале. «Как же я ждала выхода этого клипа! В нем отразилось все, что я хотела сказать этой песней. Я счастлива, что смогла поработать с Костей, что он меня услышал и понял. Получилась великолепная работа», — поделилась Савичева. Курганская певица пояснила, что написала текст к песне на основе своих переживаний. Она наблюдала за теми, кто делал пластические операции, заявив, что ее расстраивает, что люди теряют веру в собственную красоту. Ранее URA.RU писало, что певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на свою новую песню «Девочка». Видеоряд для композиции был создан с помощью искусственного интеллекта.