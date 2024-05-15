SHAMAN получил премию от Минобороны РФ за достижения в сфере искусства
Российский певец SHAMAN был награжден премией в номинации «Музыкальное искусство» за достижения в области культуры от Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба артиста.
«В номинации „Музыкальное искусство“ за высокое мастерство при исполнении патриотических песен, популярный артист SHAMAN награжден премией Министерства обороны РФ», — передает пресс-служба певца в своем
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