SHAMAN получил премию от Минобороны РФ

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, шаман, shaman, дронов ярослав
SHAMAN получил премию от Минобороны РФ за достижения в сфере искусства Фото:

Российский певец SHAMAN был награжден премией в номинации «Музыкальное искусство» за достижения в области культуры от Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба артиста.

«В номинации „Музыкальное искусство“ за высокое мастерство при исполнении патриотических песен, популярный артист SHAMAN награжден премией Министерства обороны РФ», — передает пресс-служба певца в своем telegram-канале. Отмечается, что премия дается за достижения в области искусства и культуры.

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Российский певец SHAMAN был награжден премией в номинации «Музыкальное искусство» за достижения в области культуры от Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба артиста. «В номинации „Музыкальное искусство“ за высокое мастерство при исполнении патриотических песен, популярный артист SHAMAN награжден премией Министерства обороны РФ», — передает пресс-служба певца в своем telegram-канале. Отмечается, что премия дается за достижения в области искусства и культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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