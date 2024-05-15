SHAMAN получил премию от Минобороны РФ

15 мая 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

SHAMAN получил премию от Минобороны РФ за достижения в сфере искусства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский певец SHAMAN был награжден премией в номинации «Музыкальное искусство» за достижения в области культуры от Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба артиста. «В номинации „Музыкальное искусство“ за высокое мастерство при исполнении патриотических песен, популярный артист SHAMAN награжден премией Министерства обороны РФ», — передает пресс-служба певца в своем telegram-канале . Отмечается, что премия дается за достижения в области искусства и культуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец SHAMAN был награжден премией в номинации «Музыкальное искусство» за достижения в области культуры от Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба артиста. «В номинации „Музыкальное искусство“ за высокое мастерство при исполнении патриотических песен, популярный артист SHAMAN награжден премией Министерства обороны РФ», — передает пресс-служба певца в своем telegram-канале. Отмечается, что премия дается за достижения в области искусства и культуры.