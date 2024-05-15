Путин заявил, что ВС РФ каждый день по всем направлениям улучшают положения

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин встретился с командующими войсками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска в зоне спецоперации каждый день улучшает положение. Это происходит по всем направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военными округами.

«Все задачи, поставленные Минобороны и Генштабом, выполняются. Российские войска по всем направлениям и каждый день улучшают свое положение», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».

Российский президент также поблагодарил командующих за работу. По его словам, она идет по плану.

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Российские войска в зоне спецоперации каждый день улучшает положение. Это происходит по всем направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военными округами. «Все задачи, поставленные Минобороны и Генштабом, выполняются. Российские войска по всем направлениям и каждый день улучшают свое положение», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Российский президент также поблагодарил командующих за работу. По его словам, она идет по плану.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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