Армия и оружие Путин заявил, что ВС РФ каждый день по всем направлениям улучшают положения 15 мая 2024 в 17:28 Размер текста - 17 + Владимир Путин встретился с командующими войсками Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска в зоне спецоперации каждый день улучшает положение. Это происходит по всем направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военными округами. «Все задачи, поставленные Минобороны и Генштабом, выполняются. Российские войска по всем направлениям и каждый день улучшают свое положение», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Российский президент также поблагодарил командующих за работу. По его словам, она идет по плану. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские войска в зоне спецоперации каждый день улучшает положение. Это происходит по всем направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военными округами. «Все задачи, поставленные Минобороны и Генштабом, выполняются. Российские войска по всем направлениям и каждый день улучшают свое положение», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Российский президент также поблагодарил командующих за работу. По его словам, она идет по плану. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям