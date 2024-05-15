Путин заявил, что ВС РФ каждый день по всем направлениям улучшают положения

Владимир Путин встретился с командующими войсками
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска в зоне спецоперации каждый день улучшает положение. Это происходит по всем направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военными округами.
«Все задачи, поставленные Минобороны и Генштабом, выполняются. Российские войска по всем направлениям и каждый день улучшают свое положение», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».
Российский президент также поблагодарил командующих за работу. По его словам, она идет по плану.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.