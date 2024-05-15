В Раде призвали созвать срочное заседание из-за наступления РФ

15 мая 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Депутат Верховной Рады заявил, что на срочном заседании по контрнаступлению РФ выступят Сырский, Умеров и Шмыгаль Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховная Рада призвала созвать заседание в связи с наступлением российской армии на фронте. Страна должна срочно отреагировать на действия, которые нарушают ее безопасность, сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). «Требую срочно созвать заседание Верховной Рады», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что в связи с российским наступлением Украина должна оперативно реагировать на все, что нарушает ее безопасность. Кроме того, депутат отметил, что на заседание должны прийти командующие формированиями ГПСУ, НГУ, глава Минобороны Украины Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Они отчитаются о ситуации на фронте и расскажут о дальнейших действиях. Гончаренко заявил, что даже не интересуется, где находится Умеров. «Он там занят исключением из списка продуктов осетра», — отметил депутат. Таким образом он показал, что на Украине мало озабочены судьбой страны. Ранее Гончаренко сообщил, что ВС РФ занимают все больше выгодных позиций и взяли под контроль Волчанск в Харьковской области. Он отметил, что на Украине за потерю города никого не наказали. *Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховная Рада призвала созвать заседание в связи с наступлением российской армии на фронте. Страна должна срочно отреагировать на действия, которые нарушают ее безопасность, сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). «Требую срочно созвать заседание Верховной Рады», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что в связи с российским наступлением Украина должна оперативно реагировать на все, что нарушает ее безопасность. Кроме того, депутат отметил, что на заседание должны прийти командующие формированиями ГПСУ, НГУ, глава Минобороны Украины Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Они отчитаются о ситуации на фронте и расскажут о дальнейших действиях. Гончаренко заявил, что даже не интересуется, где находится Умеров. «Он там занят исключением из списка продуктов осетра», — отметил депутат. Таким образом он показал, что на Украине мало озабочены судьбой страны. Ранее Гончаренко сообщил, что ВС РФ занимают все больше выгодных позиций и взяли под контроль Волчанск в Харьковской области. Он отметил, что на Украине за потерю города никого не наказали. *Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.