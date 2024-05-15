В Раде возникла паника из-за продвижения ВС РФ по Харьковской области

ВС РФ занимают позиции на территории города Волчанск в Харьковской области. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
"Россияне занимают позиции на улицах Волчанска", — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что город переходит под контроль России, подчеркнув, что на Украине за это никто не наказан.
Российские силы продвигаются в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружая город. Украина направляет резервные силы для сдерживания армии. URA.RU подробно писало о наступлении ВС РФ в Волчанске — в материале.
*Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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