В Раде возникла паника из-за продвижения ВС РФ по Харьковской области

Гончаренко*: Волчанск переходит под контроль российских войск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волчанск переходит под контроль ВС РФ, признал украинский депутат
Волчанск переходит под контроль ВС РФ, признал украинский депутат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ занимают позиции на территории города Волчанск в Харьковской области. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). 

"Россияне занимают позиции на улицах Волчанска", — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что город переходит под контроль России, подчеркнув, что на Украине за это никто не наказан. 

Российские силы продвигаются в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружая город. Украина направляет резервные силы для сдерживания армии. URA.RU подробно писало о наступлении ВС РФ в Волчанске — в материале

*Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ занимают позиции на территории города Волчанск в Харьковской области. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).  "Россияне занимают позиции на улицах Волчанска", — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что город переходит под контроль России, подчеркнув, что на Украине за это никто не наказан.  Российские силы продвигаются в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружая город. Украина направляет резервные силы для сдерживания армии. URA.RU подробно писало о наступлении ВС РФ в Волчанске — в материале.  *Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...