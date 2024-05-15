Путин назначил новых командующих военными округами

15 мая 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Путин назначил Санчика, Анашкина, Лапина и Кузовлева командующими военными округами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назначил новых командующих военными округами России. Среди них генерал-полковник Геннадий Анашкин, который стал врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-полковник Александр Лапин — в Ленинградском и другие. Об этом сообщает Кремль. «Генерал-полковник [Геннадий] Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант [Александр] Санчик — Восточного», — говорится на сайте Кремля . Также Ленинградский военный округ возглавил начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Александр Лапин, а генерала-полковника Сергея Кузовлева назначили на пост командующего войсками Московского военного округа. Ранее инсайдер из военных округов сообщил URA.RU, что Лапин назначен командующим Ленинградским военным округом. При этом официальных подтверждений на тот момент не было. Он отметил, что новая должность генерал-полковника является равной той, которую он занимал ранее, то есть начальник Главного штаба Сухопутных войск-первый замкомандующего Сухопутными войсками РФ. Однако нынешняя его должность почетнее, уточнил источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин назначил новых командующих военными округами России. Среди них генерал-полковник Геннадий Анашкин, который стал врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-полковник Александр Лапин — в Ленинградском и другие. Об этом сообщает Кремль. «Генерал-полковник [Геннадий] Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант [Александр] Санчик — Восточного», — говорится на сайте Кремля. Также Ленинградский военный округ возглавил начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Александр Лапин, а генерала-полковника Сергея Кузовлева назначили на пост командующего войсками Московского военного округа. Ранее инсайдер из военных округов сообщил URA.RU, что Лапин назначен командующим Ленинградским военным округом. При этом официальных подтверждений на тот момент не было. Он отметил, что новая должность генерал-полковника является равной той, которую он занимал ранее, то есть начальник Главного штаба Сухопутных войск-первый замкомандующего Сухопутными войсками РФ. Однако нынешняя его должность почетнее, уточнил источник.