Появилось видео нападения на премьера Словакии

На премьер-министра Роберта Фицо было совершено нападение во время заседания правительства республики, соответствующее видео появилось в интернете. Очевидцы слышали три — четыре выстрела, премьер получил ранение брюшной полости. Об этом сообщили в словацких СМИ.
«Очевидцы нападения на премьер-министра Словакии Фицо слышали три или четыре выстрела», — написали в местных СМИ. Стрелок на данный момент задержан.
Вице-спикер парламента Любош Блаха сообщила, что заседание Национального совета Словацкой республики приостановили на неопределенный срок. Фицо на данный момент эвакуировали на вертолете в больницу Братиславы, у него ранение брюшной полости, состояние оценивается как очень тяжелое.
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