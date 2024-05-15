Происшествия Появилось видео нападения на премьера Словакии 15 мая 2024 в 18:30 Размер текста - 17 + Стрелка, который напал на Фицо, задержали Фото: Анна Майорова © URA.RU На премьер-министра Роберта Фицо было совершено нападение во время заседания правительства республики, соответствующее видео появилось в интернете. Очевидцы слышали три — четыре выстрела, премьер получил ранение брюшной полости. Об этом сообщили в словацких СМИ. Новость по теме Симоньян связала нападение на премьер-министра Словакии с местью Киева «Очевидцы нападения на премьер-министра Словакии Фицо слышали три или четыре выстрела», — написали в местных СМИ. Стрелок на данный момент задержан. Вице-спикер парламента Любош Блаха сообщила, что заседание Национального совета Словацкой республики приостановили на неопределенный срок. Фицо на данный момент эвакуировали на вертолете в больницу Братиславы, у него ранение брюшной полости, состояние оценивается как очень тяжелое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На премьер-министра Роберта Фицо было совершено нападение во время заседания правительства республики, соответствующее видео появилось в интернете. Очевидцы слышали три — четыре выстрела, премьер получил ранение брюшной полости. Об этом сообщили в словацких СМИ. «Очевидцы нападения на премьер-министра Словакии Фицо слышали три или четыре выстрела», — написали в местных СМИ. Стрелок на данный момент задержан. Вице-спикер парламента Любош Блаха сообщила, что заседание Национального совета Словацкой республики приостановили на неопределенный срок. Фицо на данный момент эвакуировали на вертолете в больницу Братиславы, у него ранение брюшной полости, состояние оценивается как очень тяжелое. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям