Появилось видео нападения на премьера Словакии

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Стрелка, который напал на Фицо, задержали Фото:

На премьер-министра Роберта Фицо было совершено нападение во время заседания правительства республики, соответствующее видео появилось в интернете. Очевидцы слышали три — четыре выстрела, премьер получил ранение брюшной полости. Об этом сообщили в словацких СМИ.

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«Очевидцы нападения на премьер-министра Словакии Фицо слышали три или четыре выстрела», — написали в местных СМИ. Стрелок на данный момент задержан.

Вице-спикер парламента Любош Блаха сообщила, что заседание Национального совета Словацкой республики приостановили на неопределенный срок. Фицо на данный момент эвакуировали на вертолете в больницу Братиславы, у него ранение брюшной полости, состояние оценивается как очень тяжелое.

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На премьер-министра Роберта Фицо было совершено нападение во время заседания правительства республики, соответствующее видео появилось в интернете. Очевидцы слышали три — четыре выстрела, премьер получил ранение брюшной полости. Об этом сообщили в словацких СМИ. «Очевидцы нападения на премьер-министра Словакии Фицо слышали три или четыре выстрела», — написали в местных СМИ. Стрелок на данный момент задержан. Вице-спикер парламента Любош Блаха сообщила, что заседание Национального совета Словацкой республики приостановили на неопределенный срок. Фицо на данный момент эвакуировали на вертолете в больницу Братиславы, у него ранение брюшной полости, состояние оценивается как очень тяжелое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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