Путин раскрыл, что будет делать Дюмин на новой должности

Путин: Дюмин поможет компаниям обеспечивать Вооруженные силы
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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, дюмин алексей
Дюмин будет помогать компаниям, в том числе «Ростеху», обеспечивать Вооруженные силы Фото:
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Новый помощник президента РФ Владимира Путина Алексей Дюмин будет заниматься оказанием помощи компаниям и правительству страны в сфере обеспечения средствами борьбы ВС РФ. Об этом сообщил Путин на совещании.

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«Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании „Ростех“, в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших Вооруженных сил», — заявил Путин на совещании по развитию военно-промышленного комплекса (ВПК). Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».

Дюмина назначили на должность помощника президента РФ, при этом освободив от поста губернатора Тульской области. Врио губернатора региона назначен Дмитрий Миляев, он был первым замгубернатора.

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Новый помощник президента РФ Владимира Путина Алексей Дюмин будет заниматься оказанием помощи компаниям и правительству страны в сфере обеспечения средствами борьбы ВС РФ. Об этом сообщил Путин на совещании. «Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании „Ростех“, в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших Вооруженных сил», — заявил Путин на совещании по развитию военно-промышленного комплекса (ВПК). Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Дюмина назначили на должность помощника президента РФ, при этом освободив от поста губернатора Тульской области. Врио губернатора региона назначен Дмитрий Миляев, он был первым замгубернатора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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