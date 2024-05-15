Путин раскрыл, что будет делать Дюмин на новой должности

Путин: Дюмин поможет компаниям обеспечивать Вооруженные силы

15 мая 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Дюмин будет помогать компаниям, в том числе «Ростеху», обеспечивать Вооруженные силы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Новый помощник президента РФ Владимира Путина Алексей Дюмин будет заниматься оказанием помощи компаниям и правительству страны в сфере обеспечения средствами борьбы ВС РФ. Об этом сообщил Путин на совещании. Новость по теме Кто такой Алексей Дюмин, который станет новым помощником Владимира Путина «Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании „Ростех“, в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших Вооруженных сил», — заявил Путин на совещании по развитию военно-промышленного комплекса (ВПК). Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Дюмина назначили на должность помощника президента РФ, при этом освободив от поста губернатора Тульской области. Врио губернатора региона назначен Дмитрий Миляев, он был первым замгубернатора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый помощник президента РФ Владимира Путина Алексей Дюмин будет заниматься оказанием помощи компаниям и правительству страны в сфере обеспечения средствами борьбы ВС РФ. Об этом сообщил Путин на совещании. «Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании „Ростех“, в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших Вооруженных сил», — заявил Путин на совещании по развитию военно-промышленного комплекса (ВПК). Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Дюмина назначили на должность помощника президента РФ, при этом освободив от поста губернатора Тульской области. Врио губернатора региона назначен Дмитрий Миляев, он был первым замгубернатора.