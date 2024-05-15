Путин раскрыл, что будет делать Дюмин на новой должности

Новый помощник президента РФ Владимира Путина Алексей Дюмин будет заниматься оказанием помощи компаниям и правительству страны в сфере обеспечения средствами борьбы ВС РФ. Об этом сообщил Путин на совещании.
«Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании „Ростех“, в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших Вооруженных сил», — заявил Путин на совещании по развитию военно-промышленного комплекса (ВПК). Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».
Дюмина назначили на должность помощника президента РФ, при этом освободив от поста губернатора Тульской области. Врио губернатора региона назначен Дмитрий Миляев, он был первым замгубернатора.
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