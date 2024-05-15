Путин призвал Алиханова применить свои навыки на новом посту

Путин выразил надежду на успешную работу Алиханова на посту главы Минпромторга

15 мая 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Антон Алиханов руководил Калинградской областью с 2016 года Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Новый глава Минпромторга Антон Алиханов понимает, что нужно сделать, чтобы работа выстроилась успешно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ. «Новый министр промышленного развития, промышленности тоже не новичок в этой сфере. Антон Андреевич работал в министерстве раньше. Теперь, имея опыт работы с Калинградской областью, он знает, что нужно сделать, чтобы работа шла еще успешнее», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали во время эфира на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что он надеется на то, что Алиханов использует все свои полученные навыки для новой должности. Алиханов официально стал главой Минпромторга вечером 14 мая. Калинградской областью он руководил с 2016 года. Полный список перестановок — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый глава Минпромторга Антон Алиханов понимает, что нужно сделать, чтобы работа выстроилась успешно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ. «Новый министр промышленного развития, промышленности тоже не новичок в этой сфере. Антон Андреевич работал в министерстве раньше. Теперь, имея опыт работы с Калинградской областью, он знает, что нужно сделать, чтобы работа шла еще успешнее», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали во время эфира на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что он надеется на то, что Алиханов использует все свои полученные навыки для новой должности. Алиханов официально стал главой Минпромторга вечером 14 мая. Калинградской областью он руководил с 2016 года. Полный список перестановок — в материале URA.RU.