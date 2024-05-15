Канцелярия Фицо: премьер находится в опасном для жизни состоянии

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Фицо после огнестрельного ранения увезли в Банскую Быстрицу, потому что ему срочно нужно провести операцию Фото:
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в очень тяжелом состоянии. Его эвакуировали в Банскую Быстрицу из-за нехватки времени на перевозку в столицу, ему предстоит срочная операция. Об этом сообщили в канцелярии словацкого премьера.

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«Премьер находится в опасном для жизни состоянии», — передает канцелярия премьера на своем аккаунте в Facebook (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Сейчас Фицо эвакуировали в Банскую Быстрицу, так как из-за необходимой скорой операции он не успеет доехать в больницу в Братиславе.

Ранее сообщалось, что после того, как Фицо вышел к общественности с заседания Национального совета Словацкой республики в него выстрелили. Он получил огнестрельное ранения брюшной полости. Стрелка задержали, в интернете было опубликовано соответствующее видео.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в очень тяжелом состоянии. Его эвакуировали в Банскую Быстрицу из-за нехватки времени на перевозку в столицу, ему предстоит срочная операция. Об этом сообщили в канцелярии словацкого премьера. «Премьер находится в опасном для жизни состоянии», — передает канцелярия премьера на своем аккаунте в Facebook (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Сейчас Фицо эвакуировали в Банскую Быстрицу, так как из-за необходимой скорой операции он не успеет доехать в больницу в Братиславе. Ранее сообщалось, что после того, как Фицо вышел к общественности с заседания Национального совета Словацкой республики в него выстрелили. Он получил огнестрельное ранения брюшной полости. Стрелка задержали, в интернете было опубликовано соответствующее видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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