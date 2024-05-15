Канцелярия Фицо: премьер находится в опасном для жизни состоянии

15 мая 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Фицо после огнестрельного ранения увезли в Банскую Быстрицу, потому что ему срочно нужно провести операцию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в очень тяжелом состоянии. Его эвакуировали в Банскую Быстрицу из-за нехватки времени на перевозку в столицу, ему предстоит срочная операция. Об этом сообщили в канцелярии словацкого премьера. Новость по теме Премьера Словакии Фицо пытались убить: что известно об инциденте «Премьер находится в опасном для жизни состоянии», — передает канцелярия премьера на своем аккаунте в Facebook (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Сейчас Фицо эвакуировали в Банскую Быстрицу, так как из-за необходимой скорой операции он не успеет доехать в больницу в Братиславе. Ранее сообщалось, что после того, как Фицо вышел к общественности с заседания Национального совета Словацкой республики в него выстрелили. Он получил огнестрельное ранения брюшной полости. Стрелка задержали, в интернете было опубликовано соответствующее видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в очень тяжелом состоянии. Его эвакуировали в Банскую Быстрицу из-за нехватки времени на перевозку в столицу, ему предстоит срочная операция. Об этом сообщили в канцелярии словацкого премьера. «Премьер находится в опасном для жизни состоянии», — передает канцелярия премьера на своем аккаунте в Facebook (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Сейчас Фицо эвакуировали в Банскую Быстрицу, так как из-за необходимой скорой операции он не успеет доехать в больницу в Братиславе. Ранее сообщалось, что после того, как Фицо вышел к общественности с заседания Национального совета Словацкой республики в него выстрелили. Он получил огнестрельное ранения брюшной полости. Стрелка задержали, в интернете было опубликовано соответствующее видео.