Путин ввел Алиханова, Мантурова и Дюмина в набсовет Ростеха

Новый глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента России Алексей Дюмин вошли в состав наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Назначить членами наблюдательного совета Государственной корпорации… следующих лиц. Мантуров Д. В., Алиханов А.А., Дюмин А.Г.», — следует из документа, опубликованного на портале правовых актов. Тем же указом из состава набсовета «Ростеха» исключены Игорь Левитин и Михаил Мурашко.
«Ростех» — государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Создана в 2007 году. Согласно открытым данным, в нее входят около 700 организаций, которые формируют девять холдингов в оборонно-промышленном комплексе и пять — в гражданских отраслях промышленности.
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Новый глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента России Алексей Дюмин вошли в состав наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Назначить членами наблюдательного совета Государственной корпорации… следующих лиц. Мантуров Д. В., Алиханов А.А., Дюмин А.Г.», — следует из документа, опубликованного на портале правовых актов. Тем же указом из состава набсовета «Ростеха» исключены Игорь Левитин и Михаил Мурашко. «Ростех» — государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Создана в 2007 году. Согласно открытым данным, в нее входят около 700 организаций, которые формируют девять холдингов в оборонно-промышленном комплексе и пять — в гражданских отраслях промышленности.