Политика Путин ввел Алиханова, Мантурова и Дюмина в набсовет Ростеха 15 мая 2024 в 20:41 Размер текста - 17 + Новый глава Минпромторга Алиханов получил новые полномочия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Новый глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента России Алексей Дюмин вошли в состав наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Назначить членами наблюдательного совета Государственной корпорации… следующих лиц. Мантуров Д. В., Алиханов А.А., Дюмин А.Г.», — следует из документа , опубликованного на портале правовых актов. Тем же указом из состава набсовета «Ростеха» исключены Игорь Левитин и Михаил Мурашко. «Ростех» — государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Создана в 2007 году. Согласно открытым данным, в нее входят около 700 организаций, которые формируют девять холдингов в оборонно-промышленном комплексе и пять — в гражданских отраслях промышленности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новый глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента России Алексей Дюмин вошли в состав наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Назначить членами наблюдательного совета Государственной корпорации… следующих лиц. Мантуров Д. В., Алиханов А.А., Дюмин А.Г.», — следует из документа, опубликованного на портале правовых актов. Тем же указом из состава набсовета «Ростеха» исключены Игорь Левитин и Михаил Мурашко. «Ростех» — государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Создана в 2007 году. Согласно открытым данным, в нее входят около 700 организаций, которые формируют девять холдингов в оборонно-промышленном комплексе и пять — в гражданских отраслях промышленности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям