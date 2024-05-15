Путин ввел Алиханова, Мантурова и Дюмина в набсовет Ростеха

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Премия ЭИСИ 2019. Москва, алиханов антон
Новый глава Минпромторга Алиханов получил новые полномочия Фото:
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Новый глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента России Алексей Дюмин вошли в состав наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Назначить членами наблюдательного совета Государственной корпорации… следующих лиц. Мантуров Д. В., Алиханов А.А., Дюмин А.Г.», — следует из документа, опубликованного на портале правовых актов. Тем же указом из состава набсовета «Ростеха» исключены Игорь Левитин и Михаил Мурашко.

«Ростех» — государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Создана в 2007 году. Согласно открытым данным, в нее входят около 700 организаций, которые формируют девять холдингов в оборонно-промышленном комплексе и пять — в гражданских отраслях промышленности.

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Новый глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента России Алексей Дюмин вошли в состав наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Назначить членами наблюдательного совета Государственной корпорации… следующих лиц. Мантуров Д. В., Алиханов А.А., Дюмин А.Г.», — следует из документа, опубликованного на портале правовых актов. Тем же указом из состава набсовета «Ростеха» исключены Игорь Левитин и Михаил Мурашко. «Ростех» — государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Создана в 2007 году. Согласно открытым данным, в нее входят около 700 организаций, которые формируют девять холдингов в оборонно-промышленном комплексе и пять — в гражданских отраслях промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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