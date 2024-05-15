Белоусов сделал первый звонок в новой должности

Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов поговорил с белорусским коллегой Виктором Хрениным. В беседе акцентировалось внимание на уникальности двусторонних отношений вооруженных сил России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны.
«Состоялись телефонные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны России Андреем Белоусовым», — передает пресс-служба белорусского ведомства в своем telegram-канале. В ходе телефонного разговора было отмечено состояние отношений между двумя странами. Также Белоусов отметил особое взаимодействие между ВС Белоруссии и РФ.
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Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов поговорил с белорусским коллегой Виктором Хрениным. В беседе акцентировалось внимание на уникальности двусторонних отношений вооруженных сил России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны. «Состоялись телефонные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны России Андреем Белоусовым», — передает пресс-служба белорусского ведомства в своем telegram-канале. В ходе телефонного разговора было отмечено состояние отношений между двумя странами. Также Белоусов отметил особое взаимодействие между ВС Белоруссии и РФ.