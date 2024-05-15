Белоусов сделал первый звонок в новой должности

Новый глава Минобороны РФ созвонился с минским коллегой

15 мая 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Белоусов отметил уникальные взаимоотношения между ВС Белоруссии и РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов поговорил с белорусским коллегой Виктором Хрениным. В беседе акцентировалось внимание на уникальности двусторонних отношений вооруженных сил России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны. Новость по теме Кто такой Андрей Белоусов, которым Путин заменит Шойгу: биография будущего министра обороны «Состоялись телефонные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны России Андреем Белоусовым», — передает пресс-служба белорусского ведомства в своем telegram-канале . В ходе телефонного разговора было отмечено состояние отношений между двумя странами. Также Белоусов отметил особое взаимодействие между ВС Белоруссии и РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов поговорил с белорусским коллегой Виктором Хрениным. В беседе акцентировалось внимание на уникальности двусторонних отношений вооруженных сил России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны. «Состоялись телефонные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны России Андреем Белоусовым», — передает пресс-служба белорусского ведомства в своем telegram-канале. В ходе телефонного разговора было отмечено состояние отношений между двумя странами. Также Белоусов отметил особое взаимодействие между ВС Белоруссии и РФ.