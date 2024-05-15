Белоусов сделал первый звонок в новой должности

Новый глава Минобороны РФ созвонился с минским коллегой
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Белоусов отметил уникальные взаимоотношения между ВС Белоруссии и РФ Фото:

Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов поговорил с белорусским коллегой Виктором Хрениным. В беседе акцентировалось внимание на уникальности двусторонних отношений вооруженных сил России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны.

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«Состоялись телефонные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны России Андреем Белоусовым», — передает пресс-служба белорусского ведомства в своем telegram-канале. В ходе телефонного разговора было отмечено состояние отношений между двумя странами. Также Белоусов отметил особое взаимодействие между ВС Белоруссии и РФ.

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Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов поговорил с белорусским коллегой Виктором Хрениным. В беседе акцентировалось внимание на уникальности двусторонних отношений вооруженных сил России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны. «Состоялись телефонные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны России Андреем Белоусовым», — передает пресс-служба белорусского ведомства в своем telegram-канале. В ходе телефонного разговора было отмечено состояние отношений между двумя странами. Также Белоусов отметил особое взаимодействие между ВС Белоруссии и РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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