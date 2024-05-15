Стычка полицейского и голого мужчины в Челябинске попала на видео

Стычка между сотрудниками полиции и обнаженным мужчиной на улице Лесопарковой в Челябинске попала на видео. После короткого сопротивления голый мужчина был задержан.
«По Лесопарковой, 5 бегает голый мужчина. Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, но сдался», — сообщают очевидцы.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Челябинска вечером 15 мая гулял обнаженный мужчина. Часть очевидцев пыталось объяснить такое поведение химическими препаратами в организме человека либо влиянием вспышек на солнце. На перекрестке улиц Ленина и свободы мужчина начал бросаться на людей. По данным источника URA.RU, его задержали у городского бора сотрудники мотовзвода.
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