Стычка полицейского и голого мужчины в Челябинске попала на видео

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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, полиция, мвд россии
Обнаженный мужчина, гуляющий по улице, задержан Фото:

Стычка между сотрудниками полиции и обнаженным мужчиной на улице Лесопарковой в Челябинске попала на видео. После короткого сопротивления голый мужчина был задержан.

«По Лесопарковой, 5 бегает голый мужчина. Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, но сдался», — сообщают очевидцы.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Челябинска вечером 15 мая гулял обнаженный мужчина. Часть очевидцев пыталось объяснить такое поведение химическими препаратами в организме человека либо влиянием вспышек на солнце. На перекрестке улиц Ленина и свободы мужчина начал бросаться на людей. По данным источника URA.RU, его задержали у городского бора сотрудники мотовзвода.

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Стычка между сотрудниками полиции и обнаженным мужчиной на улице Лесопарковой в Челябинске попала на видео. После короткого сопротивления голый мужчина был задержан. «По Лесопарковой, 5 бегает голый мужчина. Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, но сдался», — сообщают очевидцы. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Челябинска вечером 15 мая гулял обнаженный мужчина. Часть очевидцев пыталось объяснить такое поведение химическими препаратами в организме человека либо влиянием вспышек на солнце. На перекрестке улиц Ленина и свободы мужчина начал бросаться на людей. По данным источника URA.RU, его задержали у городского бора сотрудники мотовзвода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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